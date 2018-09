Kæmpe skib forsvundet i ni år: Nu er det på mærkværdig vis dukket op

Det er mere end ni år siden, at skibet sidst har været registreret i farvandet, men nu er det igen dukket op. Denne gang uden besætning eller gods

3830 dage.

Så lang tid er der gået, siden det indonesiske containerskib Sam Ratulangi PB 1600 er blevet set på verdens have. Dengang blev det registreret ud for Taiwans kyst, men siden da har det været væk. Forsvundet fra overfladen.

Men nu er det på mærkværdig vis dukket op igen.

Det skriver BBC og flere andre internationale medier.

Skibet sejlede pludselig rundt ud for Myanmars kyst, og det fik lokale fiskere til at spærre øjnene op. Efterfølgende blev myndighederne kontaktet, og de undersøgte spøgelsesskibet, men der var intet at finde. Skibet var helt tomt

- Der blev ikke fundet noget på skibet, og vi fandt det meget mystisk, at et så stort skib pludselig dukkede op i vores farvand, sagde U Ne Win fra Myanmars parlament til Myanmar Times.

Artiklen fortsætter under billedet

Her et billede fra skibet, efter det blev fundet. Foto: Yangon Police

Mysteriet løst

Senere har flåden i Myanmar dog haft anledning til at undersøge sagen nærmere, og det viser sig, at der er en god forklaring.

Sam Ratulangi PB 1600 har været bugseret siden 13. august. Det var meningen, at skibet skulle skrottes i Bangladesh, men dårligt vejr betød, at det blevet revet fri.

I ren panik valgte besætningen at forlade skibet og lade det sejle sin egen sø. Bogstaveligt talt.

Sam Ratulangi PB 1600 er 177 meter langt og knap 28 meter bredt. Hvor skibet har befundet sig siden 2009 melder historien intet om, men det er registreret i Jakarta i Indonesien.

Det er ikke første gang, at der er blevet fundet spøgelsesskibe i Asien. Adskillige forladte nordkoreanske skibe er skyllet op på kysten i Japan, men her var der kun tale om små fiskekuttere.

Derfor er det ganske usædvanligt, at et så stort skib bliver fundet forladt.

Se flere billeder herunder:

Foto: Yangon Police