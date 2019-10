Kæmpe skolebyggeri til 900 millioner kroner bliver blandt Danmarks dyreste

Den suverænt dyreste post på Københavns Kommunes budget for 2020 bliver et stort skoleprojekt til 900 millioner kroner

I det enorme regneark, der opgør Københavns Kommune indtægter og udgifter for 2020, skiller linje 29 sig ud.

I hvert fald målt på antallet af millioner, politikerne har valgt at bruge på dette ene projekt.

Cirka 900 millioner kroner er der således i alt sat af til at bygge og drive en ny folkeskole på Hannemanns Allé, der bliver nabo til Royal Arena i Ørestad, oplyser Københavns Kommune.

Det skriver TV 2 Lorry.

Med i prisen følger også en helt ny svømmehal, idrætshal, madskole, kommunal fritidsordning og fritids- og juniorklub. Det kunne børne- og ungeborgmester, Jesper Christensen (S), for nylig fortælle i forbindelse med offentliggørelsen af det nye budget.

- Det er en overordentlig glædelig nyhed for borgerne i Ørestad, sagde han.

Ifølge flere politikere på Københavns Rådhus, som TV 2 Lorry har talt med, er der tale om Danmarks til dato dyreste skolebyggeri. Det hænger blandt andet sammen med, at det er dyrt at købe byggegrunde i København.

Samtidig er København én af de eneste kommuner i landet, der har behov for at bygge nye skoler på grund af massiv befolkningstilvækst. Og med den generelle prisudvikling og nye krav til folkeskoler vil det nyeste skolebyggeri i byen på den måde som regel ofte overgå den næstnyeste skole som landets dyreste, lyder forklaringen.

Har ikke plads

Skolen skal stå færdig i 2023, og til den tid kan alle borgere i Ørestad se frem til at benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Det sker for at imødekomme det stigende behov for fritidsfaciliteter.

At der overhovedet skal bygges en skole på Hannemanns Allé, skyldes at Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole ikke længere har plads til det voksende børnetal i Ørestad.

Det har påkaldt sig politisk bevågenhed, siger Socialdemokratiets børne- og ungdomsordfører, Sofie Seidenfaden.

- Vi skal som kommune sørge for, at børnefamilier har mulighed for at sætte deres børn i en folkeskole tæt på der, hvor de bor, siger Sofie Seidenfarden til TV 2 Lorry.

Det er et såkaldt funktionsprogram, der sætter rammerne for, hvad nye skoler i København skal indeholde, afhængig af hvor mange spor, der skal bygges.

- Sofie Seidenfarden, hvorfor koster projektet hele 900 millioner kroner?

- Man skal se det som en skole i sammenhæng med en svømmehal, en idrætshal og fritidsklub. Den fungerer både som skole og et sted, hvor beboerne i Ørestad kan dyrke fritidsaktiviteter. Ser man isoleret på byggeriet af skolen, er det ikke dyrere end de øvrige skoler, der bygges i København. Vi vil i højere grad forsøge at sætte funktioner sammen i København, og så løber det op og bliver mange penge, siger Sofie Seidenfarden.

Flere nye skoler

De senere år har København fået flere nye skoler. Kalvebod Fælled Skole stod klar i 2018 og kostede cirka 400 millioner kroner. Skolen i Sydhavnen kostede i 2015 200 millioner kroner, Grøndalsvænget Skole blev i år ombygget, renoveret og udvidet for 188 millioner kroner og Holbergskolen blev også i år helhedsrenoveret for 82 millioner kroner.

København vokser med over 1000 børn om året, og der skal bygges op mod 10-15 nye skoler over de næste 20-25 år, oplyser ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Nicolai Kragh Petersen, til TV 2 Lorry:

- Når vi laver prognoser, sker det på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, og den udvikling der er i det givne byområde. I det her tilfælde er det Ørestad, og der bygges mange boliger. Og så kigger vi ind i, hvornår der igen opstår behov for en ny skole. Det vil der ifølge vores prognoser igen omkring år 2027, hvor vi forventer at have bygget en ny skole i forbindelse med det nye kvarter ved Vejlands Allé, siger ressourcedirektøren.

- Der er i øjeblikket pres på kapaciteten i Ørestad. Det er også derfor, at vi laver tidlig opstart for eleverne i skolen på Hannemanns Allé, hvor 0. klasserne starter i andre lokaler, mens skolen bygges færdig. Det er den model, vi bruger mange steder, siger Nicolai Kragh Petersen.