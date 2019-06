Kæmpe skuffelse: Bjarne skal rive sit hus ned

En dommer fra byretten i Holbæk har tirsdag besluttet, at Bjarne Quistgaards hus på øen Rønnen skal rives ned.

Dommeren frifandt Miljø- og Fødevareklagenævnet, der i 2017 endeligt afviste en yderligere dispensation af huset, der ligger tættere end 100 meter på kysten, hvilket strider mod strandbeskyttelseslinjen fra 1937. Det var Naturstyrelsen, der i 2015 træf afgørelsen.

- Det var, som jeg havde frygtet, Naturstyrelsens afgørelse er blevet frifundet, og vi skal betale sagens omkostninger, konstaterer en skuffet Bjarne Quistgaard, der er den ene ejer af øen og huset.

Øen Rønnen er blot 200 meter lang og kun 70 meter på den bredeste del. Foto: Rasmus Quistgaard.

Øen, der ligger i Isefjorden mellem Holbæk Havn og Tusenæs, har været i familiens ejerskab siden Bjarnes far, taxachaufføren Georg Jensen, vandt den i en konkurrence i Politiken i 1954. Det var Politiken, der ulovligt opførte huset med køkken, stue og soveværelse med tre sengepladser.

Familien var på forsiden i forbindelse med deres første besøg på øen. 10-årige Bjarne er nummer to fra forrest. Foto: Politiken.

Siden har familien fået to dispensationer af tyve år med den betingelse, at huset skulle være i familiens ejerskab, og at det efterfølgende skulle nedrives uden udgift for staten.

Da familien søgte om en yderligere dispensation i 2015, satte Naturstyrelsen en stopper for det. De mente ikke, at der var en særlig grund til, at huset kunne ligge nærmere kysten, end hvad naturbeskyttelsesloven tillader.

Det er på trods af, at samme myndighed i 1995 udtalte, at 'de nuværende beboere i praksis ikke har forstyrret fuglelivet mærkbart. Det forekommer derfor ikke rimeligt at indskrænke deres ret til at opholde sig på holmen', stod der, dengang de fik dispensation.

På grund af stormmågebstanden er Rønnen 'en holm af nationalbetydning'. Bjarne ser på Stormmågerne, der yngler i juni og juli. Foto: Rasmus Quistgaard.

Afgørelsen kommer ikke som et chock for Bjarne Quistgaard, der havde indstillet sig på den skuffende nyhed.

Han vil nu tage et familierådsmøde, hvor han sammen med øens anden ejer, fætteren Per Kverke Quistgaard, vil vurdere deres muligheder. Men selv er han ikke i tvivl om, at han vil tage kampen op.

- Jeg er enormt ked af det lige nu, men vi bliver nød til at tage kampen op sammen med en rigtig skrap jurist, for det er en kæmpe problematik, som vi er oppe i mod, siger Bjarne Quistgaard.

Familien har en 'øforsikring', der dækker helt op til 400.000 kroner i juridisk bistand, så selvom sagsomkostninger til byretten på 37.000 virker overvælende, så er det ikke nok til at stoppe Bjarne Quistgaard fra at tage sagen til landsretten.

Bjarne Quistgaard på vej mod øen. Foto: Rasmus Quistgaard

Strandbeskyttelseslinjen

