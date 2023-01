Kæmpe smitteeksplosion i Kina: Her har ni ud af ti har haft corona

Corona-pandemien buldrer fortsat afsted i Kina.

I december lempede landet på dets nultolerancepolitik, og som følge deraf kæmper Kina med en hidtil uset stigning af smittetilfælde.

I Henan-provinsen, som med 99,4 millioner indbyggere er Kinas tredjemest folkerige provins, er næsten 90 procent af befolkningen blevet smittet med corona.

Det skriver BBC, som citerer lokale sundhedsmyndigheder i Kina.

Over et par uger

Myndighederne har ikke specificeret, over hvilken periode smittetilfældene er sket, men da landets tidligere nultolerancepolitik holdt tilfældende på et minumum, er det sandsynligt, at langt størstedelen af Henans smittetilfælde er sket over de sidste par uger, skriver BBC.

De enorme smittetal strider dog meget imod de officielle tal fra landet. Tallene her melder nemlig om kun 120.000 smittede og 30 døde ud af hele Kinas befolkning på 1,4 milliarder siden skiftet i corona-politikken.

Flere lande reagerer på stigende smittetal i Kina. I Canada, hvor billedet her er fra, er det nu påkrævet, at kinesiske indrejsende har en negativ test med i bagagen. Arkivfoto: Darryl Dyck/Ritzau Scanpix

Også andre lokale myndigheder meldt helt andre tal ud end den kinesiske regering. Juleaften rapporterede en lokal myndighed i havnebyen Qingdao om en halv million dagligt smittede. Det tal blev dog hurtigt fjernet fra nyhederne.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener ikke, at en stigning af corona-tilfælde i Kina bør påvirke Europa, siger organisationen tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

WHO opfordrer dog til, at de europæiske sundhedsmyndigheder fortsat er opmærksomme.