Kæmpe sølvskat fundet i Vejle

VejleMuseerne har den seneste uge gravet efter middelaldermønter og kan ende med at finde over 1000 mønter

Mindst 800 mønter fra middelalderen er blevet gravet frem af VejleMuseerne. Det er den største skat fra middelalderen, der nogensinde er fundet i Vejle.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Mønterne blev fundet i en skrænt få meter fra en cykelsti ved Uhrhøj i Vejle.

Museet melder om mulighed for, at fundet skulle stige til over 1000 mønter i alt. De skulle stamme fra årtierne omkring år 1400.

Det antal mønter ville i middelalderen kunne købe 10 køer. Der er derfor ikke tale om en gang lommepenge, det er en mindre formue, der er blevet gravet frem i Vejle. Det ville være rigeligt til at holde en bondefamilie mætte i mere end et år.

Et udsnit af den store sølvskat. Foto: VejleMuseerne

Borgere viste vejen

I løbet af de seneste år har museet modtaget mønter fundet ved Uhrhøj, og det fik museet til at hive den store metaldetektor frem.

Kasper Terp Høgsberg er arkæolog ved VejleMuseerne og har været med til at grave skatten frem. Det skulle hurtigt vise sig, at der var rigtigt mange mønter.

- Efter at have gået fire meter med detektoren må jeg simpelthen stoppe med at grave mønterne op. Der er alt for mange!

De fleste af de sølvmønterne stammer fra de tyske hansestæder, men der er også danske mønter iblandt. Museet anslår, at mønterne skulle være gravet ned cirka 20-30 år efter den senest daterede mønt, som er slået i 1424.

- Det føltes fuldstændig uvirkeligt. Det er once in a lifetime at finde sådan en skat. Det kommer aldrig til at ske igen i min karriere som arkæolog, slutter Kasper Terp Høgsberg i pressemeddelsen.

Skulle du også have gjort en once in a lifetime opdagelse i Uhrhøj, så lyder der en stor opfordring fra VejleMuseerne om at indlevere dit fund til VejleMuseerne.

Udstilles i efterårsferien

Er du interesseret i at se den store sølvskat, vil den blive udstillet på Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle med mulighed for at få en større fortælling om de danske og tyske mønter. Udstillingen starter på lørdag.