Kæmpe sølvskat fundet

Det gør man, når en skat dukker op

Når en skat som sølvskatten her dukker op, sker der helt automatisk nogle procedurer.

Først skal man verificere, at det faktisk er et fund. Det sker ved, at de, der finder den, kontakter et museum i nærheden.

Efter en arkæolog har konstateret, at der er tale om et fund, skal fundet 'gøres rent'. Og det er ikke noget, man bare lige gør.

Det kræver nemlig en tilladelse fra Nationalmuseet, og den har taget ekstra lang tid i dette tilfælde på grund af Corona.

Når tilladelsen er kommet igennem fra Nationalmuseet, kan det tilknyttede museum nu begynde at 'rense' skatten, så man kan se, hvad man har med at gøre.

Denne proces har også taget længere tid for Sorø Kunstmuseum - igen på grund af corona.