Kæmpe stigning i koldskålssalg

Danskerne går ikke til makronerne, men til kammerjunkerne.

Det kan man vist roligt konkludere på baggrund af de tal, som Arla mandag har udsendt i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at danskerne er styrtet til kølediskene efter den læskende dessert hen over forsommeren, og at salget af koldskål slår tidligere rekorder.

Både i marts, april og maj er der således blevet slået rekord for Arlas salg af koldskål.

Alene i maj måned solgte Arla tæt på 2,9 millioner liter koldskål, og det er 550.000 liter koldskål mere, end de solgte i maj måned sidste år.

Ifølge Anette Boye, der er senior category manager for mælk og yoghurt i Arla, skyldes de store mængder koldskål især én ting.

- Vi kan se på salgstallene, at danskerne spiser koldskål, så snart den første sommervarme rammer landet. I år var især maj måned både varm og tør, og det var også i maj, at vi fik årets første sommerdag med temperaturer over 25 grader, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Det fik danskerne til at spise ekstra meget koldskål i forsommeren.

