Kæmpe strømafbrydelse lammer dansk by

Farum er mørklagt. Strømmen er nemlig gået, 17.000 Ørsted-kunder er uden elektricitet.

Det bekræfter Ørsted over for Ekstra Bladet.

Strømmen gik klokken 17.23, og lige nu har Ørsted folk ude at se på problemerne:

- Når vi har en afbrydelse, siger vi, at vi plejer at kunne løse det inden for et par timer, siger Tom Lehn-Christiansen, presserådgiver, Ørsted.

Det er stort set hele Farum, der er uden strøm.

- Vi har folk deroppe, som er gået i gang, men det tager noget tid at udbedre fejlen.

- Vi tør ikke love, at det kan klares inden for et par timer. Der er dog gode chancer for, at de første kan få strøm omkring klokken 19. Men der kan godt gå noget tid, inden alle har strøm igen.

- Vi har sat alt ind for at få udbedret fejlen, siger Tom Lehn-Christiansen omkring klokken 18.

