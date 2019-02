Kæmpe systemfejl hos Skat: 200.000 skal have klippet nummerpladen

Er du en af dem, der burde få pladderne klippet? Skriv til os og fortæl din historie på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst.)

1,3 milliarder kroner lyder det svimlende beløb på, som Skattestyrelsen mangler i ubetalte bilafgifter.

Det skriver DR Nyheder.

Tilbage i 2012 ophørte Skat med at sende ubetalte regninger for vægtafgift og ejerafgift til automatisk inddrivelse, så enormt mange danskere har sidenhen kørt rundt i biler, som de ikke betaler nogen bilafgift på.

Pladen skulle klippes

Der er tale om 400.000 danske bilejere, som mangler at betale afgifter på deres bil. Af dem skulle cirka halvdelen i virkeligheden have pladen klippet hos politiet. Det svarer til syv procent af det samlede antal biler i Danmark.

I 2012 oprettede man det Digitale Motorregister, men de nye systemer kunne simpelthen ikke tale sammen med de gamle systemer hos Skat. Det har resulteret i, at Skat ikke har sendt en eneste nummerplade fra dårlige betalere til klipning hos politiet siden, hvilket ellers er en lovmæssig bestemmelse.

Rigsrevisionen advarer i et brev til Skattestyrelsen om, at det kan svække tilliden til skatteforvaltningen.

'Skatteministeriet har ikke, siden det Digitale Motorregister blev idriftsat i 2012, levet op til lovens bestemmelser, som har været gældende i over 10 år. Det er derudover et legitimitetsproblem for skatteforvaltningen, at skyldnere ikke oplever nogen konsekvens af ikke at betale deres gæld,' skriver de.

Hos Skattestyrelsen forsikrer man dog om, at der er blevet arbejdet på inddrivelse af gæld siden 2012.

- Det er vigtigt at sige, at det jo ikke er fordi, vi ikke har gjort noget siden 2012. Man sender stadig bilejere, som ikke har betalt deres regninger, til inddrivelse. Og det betyder, at de bliver modregnet på årsopgørelsen. Sidste år inddrev vi 150 millioner kroner på den måde, siger Peter Thorgaard, som er underdirektør hos Skattestyrelsen, til DR Nyheder.

Ifølge DR har Skattestyrelsen ikke overblik over den samlede gæld, men i et notat fra Gældsstyrelsen fremgår det, at staten mangler 1,3 milliarder kroner i ubetalte bilafgifter.

Styr på det

Frem mod sommerferien håber Skattestyrelsen på, at de kan begynde at inddrage de første nummerplader. De kan dog ikke oplyse, hvor mange det bliver.

En anden del af problemstillingen er, at den manglende inddrivelse har stået på i så lang tid, at nogle af renterne på de ubetalte afgifter er blevet forældede.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udtaler i et skriftligt svar til DR Nyheder, at man er bekendte med, at der har været udfordringer med opkrævning af afgifter og renter på motorområdet.

- Men jeg forventer, at Skattestyrelsen har styr på både opkrævningen og renteberegningen på motorområdet i første halvdel af 2019, så de første biler kan blive sendt til nummerpladeinddragelse inden sommerferien. Jeg kommer til at følge det helt tæt, for det skal naturligvis have en konsekvens, hvis man ikke betaler sin vægtafgift, skriver ministeren videre.

