Kæmpe togkaos i hele landet

Et massivt sporarbejde kommer til at give problemer for mange danskere, der skal med tog hen over sommeren

Banedanmark indleder en landsdækkende opgradering over sommeren, og det kommer til at betyde færre afgange, togbusser og strækninger, der bliver totalt spærret.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

'Vi forstår godt, at det er irriterende med færre afgange og indsatte togbusser. Derfor informerer vi om ændringer i god tid og opfordrer alle rejsende til at holde sig orienteret og informeret om ens rejse på Rejseplanen, så man ikke bliver mødt af noget uventet, siger områdechef i Banedanmark, Lars Blædel, i pressemeddelelsen.

Argumentet for at lægge arbejdet i sommerperioden er, at det er i de måneder, der er færrest daglige pendlere. Det ændrer dog ikke på, at ændringerne kommer til at ramme mange danskere på tværs af landet.

Banedanmark kalder sporarbejdet 'nødvendigt' for at sikre, at jernbanerne også er et attraktivt transportvalg i fremtiden.

Du kan se samtlige strækninger, der bliver ramt af ændringerne i oversigten herunder.