Kæmpe udsigtstårn i dansk skov: Vækker opsigt i udlandet

Opførslen af et vildt udsigts-tårn midt i en dansk skov vækker opsigt internationalt.

Et af Europas største nyhedsmagasiner, Tyske Der Spiegel, har for nylig været på besøg i klatreparken Camp Adventure i Gisselfeld Klosters skove ved Haslev. Det kom der et videoindslag ud af, hvor journalisten fortæller om det specielle projekt.

Første spadestik blev taget i begyndelsen af maj. Til november vil et spiralformet tårn på 45 meter knejse ud over Sydsjælland. Det sker fra et punkt, som i forvejen er højt hævet i landskabet.

- Når man står øverst i tårnet, vil man være 135 meter over havets overflade, siger Kasper Larsen, som er forretningsudvikler hos Camp Adventure.

Folkene bag projekter forventer, at op mod 100.000 mennesker vil besøge tårnet hvert år. Foto: Effekt Arkitekter

Det hele er et privat projekt støttet med LAG-midler fra EU til at udvikle projektet i starten. Byrådet i Faxe Kommune har været med på ideen, og meningen er naturligvis, at entreprisen på 125 kroner skal give så mange penge i kassen, at der også vil være en forretning i det for folkene bag klatreparken.

De håber på cirka 100.000 besøgende om året.

Balancegang

Kasper Larsen tror, at den internationale opmærksomhed skyldes, at det ikke bare er et almindeligt udsigtstårn. Der er tænkt over enhver detalje, så tårnet kommer til at spille sammen med naturen.

- Vi har haft en ambition om at skabe et bygningsværk i sig selv. Det skal kunne harmonere med skoven, men det skal også være noget, der er særligt i sig selv. Det har været en balancegang både at lave noget, der er markant, men samtidig harmonerer. Jeg synes vi er lykkedes med det.

Det vil være muligt at kigge 25 kilometer væk fra toppen af tårnet. Grafik: Effekt Arkitekter

- Havde vi lavet noget i mystiske former og i pink, så havde det på ingen måde harmoneret. Meningen er, at det skal virke som om, at det vokser op af jorden, forklarer Kasper Larsen.

Projekt tager form

De første tre måneder af anlægsfasen er blevet brugt til at lave et fundament, der kan bære det 600 tons tunge tårn. Og så bliver tårnet ellers bygget trinvist i tre dele.

Man får en fornemmelse af, hvor højt tårnet bliver, når man ser entreprenørens lastbil ved siden af. Foto: Effekt Arkitekter

Lige nu er de første 15 meter på plads, og det har ikke været lige til at komme så vidt, fortæller Kasper Larsen.

- Det står jo på et af Sjællands højeste punkter. Det vil rage op over træerne. Det vil blive udsat for en del blæst. Derfor har det også været nødvendigt at lægge et fundament, som vejer næsten det samme som selve tårnet. Der er blandt andet banket 36 pæle i jorden, forklarer Kasper Larsen.

Fakta Højde: 45 meter - øverste plateau vil være 135 meter over havets overflade Rampelængde: 700 meter samt platform på 100 meter Materialer: Cortenstål og egetræ fra Bregentved Gods og Gisselfeld Kloster Cirkelslag: 12 Stigning i procent: 7,5 Vægt: cirka 600 ton samt fundament, som vejer cirka det samme Brædder: 7750 Arkitekt: Effekt Arkitekter Ingeniør: Arup Entreprenør: Levi Jensen Byggeleder: Arkhus

- Det er ikke som at bygge et tårn i byen, hvor man som oftest kender jordbundsforholdene. I en skov er der aldrig blevet bygget før, så der kan gemme sig nogle overraskelser i jordbundsforholdene.

Speciel udsigt

Selve tårnet vil blive placeret for enden af en 900 meter lang såkaldt boardwalk, hvor man kommer gennem skoven. Langs ruten er der trætopbaner, som folk uden højdeskræk vil kunne benytte.

Men hvad er det, der er så specielt ved at komme op over trætoppene frem for at stå i skovbunden?

- Du får en udsigt, du ikke kan få andre steder. Du er i forvejen på et af Sjællands højeste punkter. Bygger du så et tårn på, er du 135 meter over havets overflade. Herfra kommer man til at se ud over det flotte sydsjællandske landsbab med smukke marker, herregårde og landsbyer, siger Kasper Larsen.

Den gennemsnitlige stigning fra foden til toppen af tårnet, vil være 7,5 procent

I godt vejr vil det fra toppen være muligt at spejde 25 kilometer væk i retningerne nord, øst og vest, mens der i sydlig retning er lidt mere vanskelige forhold på grund af en sydsjællandsk højderyg i nærheden.

Speciel oplevelse

Udsigtstårnet er tegnet af arkitektfirmaet Effekt Arkitekter, og arkitekturen og designet spiller en afgørende rolle for hele oplevelsen, lover bygherren. Tue Foged, der er partner i arkitektfirmaet, siger følgende om udviklingen af udsigtstårnet:

- Tårnet består af en 600 meter lang spiraliserende rampe, som langsomt fører de besøgende fra skovbunden og op gennem trækronerne til en fantastisk udsigt ud over landskabet. Selvom tårnets organiske form er spektakulær, har vi designet det til at blive bygget af helt lige stålrør. Gangbroen bygger vi af egetræsplanker fra et lokalt bæredygtigt skovbrug.

Finansieringen er sket med LAG-midler og med private investeringer og lån i Vækstfonden og Nordea.