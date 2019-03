Kæmpe udsigtstårn indviet i dansk skov: Kom med helt til toppen

Søndag er det 130 år siden, at Eiffeltårnet blev indviet i Paris.

Lørdag klippede statsministeren Lars Løkke den røde snor til Danmarks vistnok største spiralformede udsigtstårn i Gisselfeld Klosters Skove ved Haslev på Midtsjælland.

Og selv om sammenligningen måske for nogen er helt ude i skoven, så skortede det ikke på bevingede ord om tårnet til indvielsesfesten, hvor arrangørerne havde fået Lars Løkke til at dukke op.

Et stort træ midt i tårnet viser, hvor højt man egentlig kommer op.

Tårnet er 45 meter højt, og placeringen på toppen af et højdedrag gør, at folk øverst oppe er 90 meter over havets overflade.

Deroppefra måtte Lars Løkke med et fast greb og begge hænder støtte sig til gelænderet, da han spejdede ud. Måske på grund af stigningen på 650 meter, der kan tage pusten fra en del. Måske på grund af højden og tanken 'hvad nu hvis'.

- Jeg har det sådan med højder, at jeg ikke så godt kan lide det. Men det er værst på steder, hvor der er plexiglas. Og så er jeg altid lidt ekstra betænkelig med noget, der er menneskeskabt, sagde statsministeren fra toppen, inden han for de fremmødte fotografer gav sig til at stampe med ruskindsskoene.

Lars Løkke indrømmede, at han kæmpede mod højdeskræk, da han gik op ad rampen i tårnet, hvor han holdt sig på midten.

- Men her er det lokale egetræsplanker. Det ved man, hvad er for noget, sagde han siden.

Danmarks svar på Eiffeltårnet blev for øvrigt kaldt nyskabende, vovet og et flot vartegn for Faxe Kommune, der rækker helt op i skyerne. Det forventes, at det vil tiltrække hen ved 100.000 turister om året.

Men mens det siges, at H.C. Andersen i sin tid fik ideen til Den Grimme Ælling ved at gå tur i Gisselfeld Klosters skove, så lader nationalfølelsen imidlertid noget tilbage at ønske, når det gælder en del af arbejdet med at opføre tårnet.

Det kommer til at koste 125 kroner for alle over 6 år at komme op i tårnet, skriver Camp Adventure på sin hjemmeside.

Et sjak af rumænske håndværkere blev således hyldet inden indvielsen for deres 'helt igennem fremragende indsats' med at lægge de tusindvis af planker på rampen op i tårnet og de 1.600 meter gennem skoven fra p-pladsen og ind til selve tårnet.

Også Lars Løkke var begejstret for rumænernes indsats.

- Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, sagde han blandt andet i sin tale inden indvielsen.

Helt uden at være blevet forevist nogen form for dokumentation fik Ekstra Bladet besked fra Camp Adventures personale om, at de rumænske håndværker i gennemsnit har fået det dobbelte i timen i forhold til en dansk håndværker.

- De er ansat på grund af deres helt igennem fantastiske arbejdsiver og indsats, sagde medejer af Camp Adventure Jesper Mathiesen til Ekstra Bladet.

Udsigtstårnet har fået navnet Skovtårnet. Det er godkendt til at bære 3500 mennesker ad gangen eller cirka 500 kg pr. kvadratmeter egetræsplanker.

Hvor mange, der vil vise sig at komme, er imidlertid stadig uklart.

Lars Løkke havde grund til at smile ekstra bredt, da han klippede den røde snor. Hans navn og titel som statsminister står også på den gyldne mindetavle, der er opført for foden af tårnet.

Projektet er tegnet af arkitekt Tue Foged og tegnestuen Effekt, og det spektakulære tårn har allerede vundet det tyske designråds 'Iconic World'-pris i 2017.

Udsigtstårnet i den danske skov har tidligere vakt opsigt i udlandet, hvor blandt andre et af Europas største nyhedsmagasiner, tyske Der Spiegel, har omtalt det arkitektoniske tårn, mens det også har været nævnt i spalterne hos amerikanske Time Magazine og franske Le Figaro.

Fra søndag er det muligt for offentligheden at komme op i Skovtårnet.