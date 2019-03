Kæmpe udvidelse på motorvej

Vejdirektoratet går i gang med at udvide en del af Fynske Motorvej til seks spor.

Det oplyser direktoratet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen fra fire til seks spor bliver på strækningen mellem Odense V og Nørre Aaby, der i dag er tæt trafikeret.

Fra 2010 til 2018 er trafikken på Fynske Motorvej steget med 33 procent, oplyser direktoratet.

- Det er en af landets hovedfærdselsårer, som vi går i gang med at opgradere nu. Der er både mange pendlere på Fyn og mellem landsdelene. Fynske Motorvej binder Danmark sammen fra øst til vest, men vi skal have gjort noget ved den trængsel, som trafikstigningen har medført.

- Det skal vi både af hensyn til trafikanterne, til erhvervslivet og til trafiksikkerheden, siger Robin Højen Madsen, der er Vejdirektoratets projektleder for første etape af udbygningen.

Første etape af udbygningen vil gå fra Odense V til Gribsvad og går i gang 1. april. Denne del ventes færdig i slutningen af 2020.

Efter planen vil hele strækningen være til glæde for særligt pendlerne i slutningen af 2020, der kan se frem til at spare otte minutter om dagen efter udvidelsen, oplyser direktoratet.

Vejdirektoratet har dog en bøn til kommende trafikanter på strækningen.

Skal udvidelsen gøre nogen forskel, er det centralt, at en simpel færdselsregel bliver overholdt, lyder det fra Robin Højer Madsen.

- Som trafikant skal man huske at holde til højre og bruge alle tre spor. Så får man også en tidsbesparelse, som er værd at tage med, og man kommer hurtigere hjem til familien efter arbejde.

- Risikoen for at sidde fast i forbindelse med et uheld bliver også mindre, og trafikken bliver i det hele taget mindre sårbar.

Det drejer sig i alt om cirka 25 kilometer motorvej, der skal udvides.

Eftersom den sidste del af strækningen er mere kompliceret, er der brug for mere tid til at planlægge arbejdet her.