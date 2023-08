Kæmpe underskud: Dalle Valle-restauranter går konkurs

Buffet-konger er endnu engang tvunget i knæ.

Det landsdækkende restaurant- og caféimperium bag Dalle Valle og Café A er gået konkurs. Det skriver Finans.

De to konkursramte selskaber bag Dalle Valle og Café A er Bayramoglu Holding og Musavvir Holding, som er stiftet og ejet af Susli Mustafa Bayram.

Susli Mustafa Bayram fortæller til mediet, at konkursen vil medføre, at flere af restauranterne rundt omkring i landet vil lukke, men han ønsker ikke at oplyse, hvilke der konkret er tale om.

Sket før

Det er ikke første gang, at pengepungen hos de to selskaber er presset.

i 2020 begærede kæden hele 13 af deres 35 restauranter for konkurs som følge af coronakrisen. Samtidig blev samtlige medarbejdere fyret.

- Det er en frygtelig situation det her, sagde en tydeligt påvirket bestyrelsesformand Niels Rønnebeck dengang.

Annonce:

- Det var et spørgsmål om, hvad vi kunne kapere og få igennem den her krise. Vi står tilbage med 22 restauranter, som vi er ved at prøve at lave en finansieringsplan for.

Stort underskud

Dalle Valle og Café A tilbyder mad og drikke til priser i den overkommelige ende af skalaen - og ekspanderede tidligere voldsomt over hele landet.

Både i en stribe storcentre og på centrale adresser i nogle af Danmarks største byer.

Ifølge Finans har koncernen ikke afleveret regnskab for 2022, men i 2021 lød resultatet på -17,2 mio. Året forinden var det. -20,7 mio. kr. efter skat.