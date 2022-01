Kæmpe undersøgelse: Virker briller mod corona?

Efter klubberne er lukket, savner du måske en undskyldning for at have solbriller på indenfor.

Nu er de norske sundhedsmyndigheder heldigvis kommet med en god undskyldning til dig.

De mener nemlig, at man kan beskytte sig mod corona ved at bære briller - også solbriller. Derfor sættes der gang i en stor undersøgelse med henblik på at finde ud af, i hvor stort omfang briller beskytter.

Ifølge det norske medie NRK vil undersøgelsen fungere ved, at en stor gruppe mennesker i over to uger skal bære briller i offentlig transport, mens en kontrolgruppe ikke skal bære briller.

22.000 mennesker

Forskerne bag undersøgelsen opfordrer folk til at bære brillerne flere steder, hvor der kan være mange mennesker.

- Det er uklart, i hvor høj grad corona smitter gennem øjnene. Men der er en del, som tyder på, at personer med briller sjældnere bliver smittet, lyder det fra Atle Fretheim, forsker ved FHI - Folkehelseinstituttet, den norske pendant til Sundhedsstyrelsen.

Forskerne håber at kunne rekruttere 22.000 mennesker, og at undersøgelsen vil finde sted på et tidspunkt, hvor der er relativt høj smitte.

Undersøgelsen skal gerne ramme bredt, og det bliver snart muligt at melde sig gennem en hjemmeside. Forskerne kommer til at vide, hvem der er med i undersøgelsen, men ellers er deltagerne anonyme. De håber, at folk vil få mulighed for at melde sig til inden for et par uger.