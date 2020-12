Kæmpe varehus åbner gennem nødudgang

Mens de danske storcentre fra i dag er lukket ned, har Elgigantens Megastore i Aalborg fundet en smutvej til at holde åbent.

Eller ret beset er det en nødudgang.

For butikkens varehuschef har nemlig fundet ud af, at butikken med 4500 kvadratmeter helt lovligt kan holde åbent, når folk går ind ad nødudgangen og dermed ikke kommer i kontakt med resten af storcentret i City Syd.

- Vi har benyttet os af det, som Mette Frederiksen også udtalte: at hvis man kan finde en anden indgang, som ikke er en del af storcentret, må man gerne holde åbent. Det har vi gjort, og det er på en god og sikker måde, siger Lars Jensen, varehuschef i butikken.

Lars Jensen, varehuschef, Elgiganten Megastore, Aalborg. Foto: René Schütze

Han fortæller, at der er gjort en dyd ud af at overholde retningslinjer og krav, ligesom der er sat tre vagter på. En står i indgangen og holder øje med, at der ikke er mere end de 500 tilladte i butikken ad gangen. Imens går to rundt i butikken og sørger for, at folk holder afstand.

- Jeg kan med ro i maven lægge navn til det. Det er ikke bare en kattelem – det er en fornuftig måde at gøre det på, siger Lars Jensen.

- Hvis jeg var i tvivl om, hvorvidt det var sikkert, havde jeg ikke gjort det. Jeg har været varehuschef i 24 år, og jeg vil have det sådan, at jeg kan se mig selv i spejlet. Det handler ikke kun om at sælge at varer; det handler også om at lave en god oplevelse for vores kunder.

Han mener, at det er helt fair, at varehuset har fundet en måde at holde åbent på.

- Vi driver detailhandel, og vi skal være der for kunderne, når de gerne vil handle. Og jeg synes, at dette er en god måde at brede handlen ud til flere butikker på, siger han.