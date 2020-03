Kæmpe vrede: Arbejder ydmyget i coronasag

Ledelsen fra verdens største olie-selskab, det statslige selskab i Saudi Arabien 'Saudi Aramco' har nu været ude og undskylde for, at en af deres arbejdere var blevet tvunget til at klæde sig ud som en 'menneskelig håndsprit-renser'.

Arbejderen var placeret i en slags boks med en håndsprit monteret foran. Hans job var så at gå rundt på arbejdspladsen og tilbyde medarbejderne håndsprit som et led i forebyggelsen af coronasmitte.

Billedet, der er gået viralt i hele verden, faldt imidlertid ikke i god jord på de sociale medier og er især på Twitter blevet udsat for voldsom kritik og had. Firmaet Saudi Aramco er blevet beskyldt for at ydmyge arbejderen og for at være racistiske.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Aljazeera og The Telegraph

Her er en medarbejder ved at rense sine hænder hos 'den menneskelige håndsprits-arbejder. Foto: Twitter

Den ukendte arbejder er på billedet i øvrigt også iført en beskyttelsesmaske samt et par handsker.

Olieselskabet Saudi Aramco har i en udtalelse oplyst, at de har stoppet den usædvanlige arbejdsopgave, efter at den gik viralt på de sociale medier.

'Med henblik på de billeder, der har cirkuleret på de sociale medier af en kollega, der er iført en slags boks med håndsprit i en af vores afdelinger, vil Aramco gerne udtrykke vores stærke utilfredshed med opførslen, der havde til formål at understrege vigtigheden af hygiejne. Denne fremgangsmåde blev med det samme stoppet, og der er foretaget strenge procedurer, der vil sikre, at det ikke kommer til at ske igen.'

Sådan lød udtalelsen fra Aramco, der i øvrigt tilføjede, at fremgangsmåden ikke har været godkendt af ledelsen.

På de sociale medier blev fremgangsmåden også kaldt ekstremt ydmygende og frastødende.

Det arabiske medie Aljazeera har lagt et opslag ud på deres Twitter med en vedhæftet video, hvor de også bringer nogle af de kritiske indslag fra Twitter mod Aramco.

Twitter users have slammed Saudi Aramco after images went viral of a migrant worker dressed as a 'hand-sanitiser dispenser'.



Saudi Aramco has since tweeted an apology. pic.twitter.com/kItiUoC93l — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2020

I dag, onsdag, blev det meldt ud, at 20 mennesker i Saudi-Arabien er smittet med coronavirus.