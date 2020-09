Kæmpebrist i sikkerheden

Det lykkedes fotograf at komme helt hen til præsidentkandidat Joe Bidens fly, selv om han slet ikke var krediteret til at være på stedet

Agenter hos Secret Service må stå tilbage med røde ører efter et gevaldigt sikkerhedsbrist i går.

Agenterne følger konstant Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden for at forhindre attentater mod ham.

Men torsdag eftermiddag lykkedes det alligevel en fotograf at slippe forbi alle sikkerhedsafspærringer og kontroller og nå helt ud til det fly, hvor Joe Biden og hans hustru Jill var ved at gå om bord.

Omringet af agenter

Flyet, der var omringet af agenter, befandt sig i Johnstown-Cambria County i Pennsylvania.

Først da fotografen stod under flyets vinge, gik det op for sikkerhedsagenterne, at han overhovedet ikke havde adgang til stedet. Fotografen nægtede at forlade området, og sikkerhedsfolkene måtte bruge magt for at få ham fjernet.

Noget tyder på, at den uidentificerede mand sprang over et mindre hegn og ubemærket gik omkring 70 meter over flyvepladsen til det ventende fly.

Her stod den del af det faste pressekorps, som har tilladelse til at følge Joe Biden.

Eskorteret ud

Fotografen bar et orangefarvet skilt om halsen, og det har åbenbart forvirret sikkerhedsfolkene.

- Fotografen var krediteret til at deltage i en begivenhed med Joe Biden tidligere på dagen. Han brød loven og fulgte ikke instruktionerne. Han blev derfor eskorteret ud, siger en unavngiven talsmand for Secret Service til CBS News.

Frygtindgydende

Joe Bidens kampagnestab har ikke kommenteret den alvorlige sikkerhedsbrist.

- Det er frygtindgydende at tænke på, at manden kunne have båret et våben i sin hånd. Sagen vil blive nøje vurderet af Secret Service, siger Katherine Schweit, der er pensioneret FBI agent og rådgiver hos CBS News.

Joe Bidens faste pressekorps bliver hver morgen udsat for en særlig kontrol. Både af hensyn til coronasmitte og den generelle sikkerhed.