Kæmpede i 48 timer: Elefant-mor prøver at vække død unge

Moderen til en dødfødt elefantunge kunne eller ville ikke forstå, at hendes unge var død. I hele 48 timer prøvede hun at få liv i den

Indbyggerne i landsbyen Sakleshpur i det sydvestlige Indien fik tirsdag besøg af en flok elefanter på jagt efter føde. En af elefanterne var højgravid og endte med at føde, mens flokken var ved landsbyen.

Ganske tragisk viste det sig dog, at hendes unge var død, da den blev født, og til landsbyboernes store forundring nægtede elefantmoderen at efterlade sin unge.

Det skriver nyhedsbureat AP.

På en hjerteskærende video kan man se mor-elefanten, der puffer til ungen med sin snabel og forben, og ifølge indbyggerne i landsbyen stod det på i mere end 48 timer, mens flokken blev ved hendes side.

Til sidst måtte de drive flokken væk med bål og brag, så elefantungen kunne blive fjernet.

- Hun blev ved med at puffe til den og forsigtigt rulle den rundt for at prøve at få liv i den, fortæller Nagesh Gowda, der bor i landsbyen, ifølge AP.

At elefanter knytter et tæt bånd til deres unger og reagerer kraftigt på deres død er langt fra et ukendt fænomen. Tilbage i 2013 døde en elefantunge i København ZOO af en hjertefejl, og dengang veg moderen heller ikke fra sin døde unges side, men blev ved med at røre ved den.

Mikkel Stelvig er adfærdsbiolog ved København ZOO, og han fortæller, at det er helt naturligt, at den indiske elefant-mor puffede sin dødfødte unge rundt efter fødslen.

- Det er vigtigt, at en elefantunge bliver skubbet lidt rundt ude på savannen eller i skoven, når den kommer ud med fosterhinde og blod. Den skal på benene og i gang med at trække vejret. Det ser voldsomt ud. Det kan også være, at moderen prøver det på en død unge for at se, om der kommer noget respons, forklarer Mikkel Stelvig.

Moderinstinkter og hormoner

Mens det for det utrænede øje kan se ud som om, at elefanten sørger over sin døde unge, slår adfærdsbiologen fast, at dyr ikke føler sorg på samme måde som mennesker.

- Det er ikke sorg i det begreb, som vi kender det. Det er mere instinktivt og biologisk, og så er der en ekstrem tilknytning og et stærkt bånd mellem moderen og ungen, forklarer Mikkel Stelvig.

- Det er formentligt et moderinstinkt, der træder ind og er mega kraftigt. De holder fast i ungen lige meget, om den bevæger sig eller ej. Og lige hos elefanter kan der godt være noget om, at de er klar over, at der er mere end bare det, at den ikke vil gå. Den ændrer adfæren, fordi den godt kan se, at der er noget galt, konkluderer han.

Og ifølge Mikkel Stelvig er det ikke kun elefanter, der reagerer kraftigt, når deres unger dør. Også menneskeaber holder bogstaveligt talt fast i deres døde unger og kan gå rundt med dem i flere uger.

Se elefant-moderen i videoen øverst i artklen.

