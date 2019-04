Kæmpefugl dræber sin ejer: Nu er den til salg

Der kommer til at være godt gang i en auktion med eksotiske dyr, når Marvin Hajos ejendom i Florida skal sælges.

Marvin Hajos blev tidligere på måneden dræbt af en sine fugle - den farlige kasuar, og nu sættes hele hans samling af alt fra lemuer til latterfugle til salg.

Det skriver New York Times.

Fuglen, der dræbte den 75-årige landmand med sine skarpe kløer, skal på auktion lørdag i byen Gainesville.

Marvin Hajos faldt ved fuglene 12. april, hvor den ene gik til angreb på ham. Det fortalte brandvæsnet, der kom for at redde den ældre mand.

Da de fandt ham, var han voldsomt såret. Over ham stod en meget irriteret og vred fugl.

- Et par af vores medarbejdere måtte selv dukke sig for at undgå fuglenes skarpe kløer, fortalte Jeff Taylor, der stod for redningsaktionen.

Farlige kløer

Kasuar er i strudsefamilien og kan blive op til 180 centimeter høje og veje op til 60 kilo.

Kasuarer avles i et mindre antal i USA og sælges til samlere af eksotiske fugle.

- Min forståelse af situationen er, at de her fugle normalt er ret sky, men hvis de er provokeret, vil de blive meget aggressive. Den har muligvis set ham falde og er derefter gået til angreb, fortæller Jeff Taylor.

Sidste gang en kasuar dræbte et menneske var i 1926, hvor en fugl sprættede halsen op på en 16-årig dreng.

Bill Grotjahn, der efterforskede døden, fortalte, at der var tale om en meget usædvanlig situation.

- Jeg har arbejdet med det her i 18 år, og jeg har aldrig set noget som det her. De er ekstremt farlige, og man skal ikke lave sjov med dem. De har ingen sans for humor.

Hans teori går på, at den ældre mand muligvis har været ved fuglene for at tjekke til æggene.

- Den kvindelige kasuar er den største af arten, og hvis den har set ham røre ved æggene, kan man næsten regne ud, hvad der er sket. De er meget beskyttende over for deres unger, forklarede han.

Marvins ønske

Det er ikke blevet udmeldt, hvorfor fuglen ikke blev aflivet, efter den havde dræbt Marvin Hajos.

Familien til Marvin Hajos har udtalt, at dyrene sælges, fordi det var landmandens ønske, hvis han skulle gå bort.

Der er endnu ingen melding om, hvad priserne starter på for at erhverve sig et af de eksotiske dyr.

Kæmpefugl dræber sin ejer i Florida