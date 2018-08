Kæmpehval chokerer ekspert: Det var meget tæt på

- Det var meget tæt på.

Sådan lyder vurderingen fra vildtlivsfotograf John Goodridge, der bevidnede, da en 20 ton tung pukkelhval pludselig begyndte at svømme og kaste sig faretruende tæt på den båd, han og andre hvalturister befandt sig i havet ud for Sydneys Bondi Beach forrige uge.

Det var ifølge den 54-årige brite et af de mest spektakulære oplevelser, han har haft blandt de mange, han har haft med hvaler i løbet af de 24 år, han har boet 'down under'.

Skal man tro Goodridge, var båden på et tidspunkt ved at blive oversvømmet - en oplevelse, han tager med.

- Hvalerne var meget legesyge. Ofte kan du sidde derude og ikke få øje på en eneste en, så vi var meget heldige. Det var meget spændende, siger han til nyhedsbureauet Caters.

- At se en hval springe er virkelig fantastisk. De gør det egentlig for at rense deres hud for alle de rurer og parasitter, der har sat sig på dem.

Sandsynligheden for at se hvaler ud for Australiens sydøstkyst er særligt høj i perioden fra april til november, da hvalerne her migrerer frem og tilbage mellem Antarktis og Australien for at parre sig og kælve.

Skubbede kajakroer

Tidligere på måneden fik amerikanske David Rogers sig ligeledes en yderst sjælden oplevelse, da han var ude at sejle i kajak langs kysten ved californiske Moss Landing.

Ud af ingenting kom der nemlig pludselig en fuldvoksen pukkelhval op af vandet foran ham, og selvom den ikke var ude på at angribe, var den alligevel faretruende tæt på.

- Jeg vidste, at hvalerne ikke var ude på at angribe eller skade mig, så jeg bevarede roen og prøvede at holde balancen, da en af hvalerne skubbede min kajak så den næsten væltede, fortæller David Rogers til Caters.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på at holde fast i min pagaj, da jeg ikke havde lyst til at miste den.

- Det var en utrolig, skræmmende og spændende oplevelse, lyder det fra kajakroeren.