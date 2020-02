Kæmpehval i sjælden opførsel

Hvalen tog et usædvanligt hvil foran en gummibåd med mennesker

Et mindre publikum blev forleden mødt af et sjældent syn, da en hval dukkede op af det blå hav ud for det sydlige Californien.

Forsamlingen havde begivet sig ud på havet i håbet om bare at få et syn af en hval eller to. De fik dog meget mere.

Arrangørerne af bådturen, Newport Coastal Adventure, har efterfølgende delt en video på på deres Facebook-side, og begejstringen er mildest talt stor.

'Wow, så tæt på båden: En gråhval på vej nordpå valgte at lege med vores gummibåd hele dagen! Det er så godt, som hvalsafari kan blive i Californien,' skriver arrangørerne.

Også blandt Newport Coastal Adventures følgere på Facebook er begejstringen stor.

'Vi er så taknemmelige for at have været med på båden i dag. Det var fantastisk,' skriver Adrienne Smith på arrangørernes Facebookside.

'Fantastisk folkens! Jeg kan slet ikke vente på at komme ud igen,' skriver Liz Heintz.

I en mail til nyhedsbureauet Reuters forklarer arrangørerne den særlige opførsel:

'Opførslen omfattede langsomme 'tønderuller', svømning på hovedet og 'spyhop' (hvor hvalen stikker hovedet lodret op fra havet, red.).

I hvalsafaribranchen kalder vi denne adfærd 'mugging', som er en ekstremt sjælden opførsel hos hvaler'.

Området omkring Californien er kendt for at være et sted, hvor mange hvaler lever.

Gråhvalen kan blive op til 15 meter lang, og vejer omkring 36 tons. Hvalen kan desuden blive mellem 50-60 år.

