Kæmpekrise: En tredjedel ødelagt

Mindst en tredjedel af den franske vinproduktion - til en værdi af næsten 15 milliarder kroner - er på grund af frosttemperaturer gået tabt i år.

Det skriver The Guardian.

Afgrøderne er blevet ødelagt, fordi vejret først var varmt, hvilket fik vindrueplanterne til at blomstre tidligere end sædvanligt, men da kulden derefter kom, døde planterne.

- Det her er måske den største landbrugskatastrofe i begyndelsen af det 21. århundrede, siger Frankrigs landbrugsminister, Julien Denormandie, om sagen.

Kendte vindistrikter som Bordeaux, Bourgogne og Provence er blevet ramt, og det er ikke kun vinen, det er gået ud over. Også kiwi, abrikoser og æbler er gået tabt.

Desperate forsøg

Vinbønderne lod ikke stå til, mens deres høst gik tabt.

I et desperat forsøg på at redde deres planter prøvede de at varme markerne op ved at tænde tusindvis af stearinlys og små brande.

Præsident Emmanuel Macron har på Twitter udtrykket sin sympati med vinbønderne. Han skriver blandt andet, at de 'nat efter nat' har kæmpet for at beskytte deres afgrøder.

Vinbonden Michel-Henri Ratte var en af dem, der forsøgte at holde planterne i live med stearinlys midt om natten.

- Der var stadig nogle grønne skud, men så kom sneen. Det var katastrofalt. Lige nu ser vi ind i et tab på 100 procent af vores høst. Om en måned ved vi, om der er noget som helst, der har overlevet, siger han til The Guardian.

Han producerer normalt op til 30.000 flasker vin om året, men det kan ende med, at han ikke får produceret en eneste i år.

Klimabekymringer

Ifølge CNN gik temperaturerne i Frankrig fra 26 plusgrader til seks minusgrader på under en uge.

Klimaforandringerne har fremrykket vinsæsonen i Frankrig og andre lande, hvilket gør afgrøderne mere sårbare over for kulde.

Ifølge en fransk forening af landmænd er episoden en 'stærk påmindelse' af vigtigheden af at lave forebyggende tiltag og 'et regime af risikostyring, der går klimaudfordringen i møde'. Det skriver CNN.