Kæmpen kommer endelig til Danmark

Nu bliver det for første gang muligt at opleve en Tyrannosaurus rex i Danmark. Statens Naturhistoriske Museum åbner 19. juni op for udstillingen, hvor du kan opleve flere dinosaurere

Når man forestiller sig det største rovdyr, der nogensinde har levet på jorden, så kommer Tyrannosaurus rex på nethinden for mange.

Men at en T-Rex skulle hedde Tristan Otto, ville de færreste nok gætte på.

Ikke desto mindre er det navnet på den Tyrannosaurus Rex, der i disse dage gøres klar til fremvisning på Statens Naturhistoriske Museum.

Det kæmpe skelet, der måler 12 meter i længden og 3,4 meter i højden, er nemlig danskejet og opkaldt efter en søn pr. ejer.

Det farligste rovdyr i jordens historie indtager København 19. juni.

Det første syn der møder en på vej ind til den kæmpe Tyrannosaurus rex, er det voldsomt store kranie, som Tristan Otto har rendt rundt med for cirka 66 millioner år siden. Foto: Aleksander Klug

Findes kun to i Europa

Det er ikke hverdagskost at kunne opleve en Tyrannosaurus rex i Europa.

Faktisk er der lige nu kun udstillet et andet T-Rex skelet i vores del af verden, og det skal man til Holland for at opleve.

Samtidig er Tristan Otto, som de danske ejere har døbt dinosauren, et af de mest velbevarede og komplette T-Rex skeletter i verden.

Omkring 50% af hele dinosaureren er lavet af det oprindelige skelet, mens kraniet består af hele 90% procent skelet. Resten er bygget op af plastic.

- Rekonstruktionerne er ikke fri fantasi. Man har fundet ca. 50 fragmenterede T-Rex skeletter i hele verden, og derved har man kunnet støbe en hel og komme frem til, hvordan den så ud helt præcist, fortæller Abdi Hedayat, Konservator på Statens Naturhistoriske Museum.

Han har de sidste måneder arbejdet med at gøre udstillingen klar for offentligheden.

En udfordring, der måtte helt særlige løsninger til grundet dinosaurerens ekstreme størrelse.

- Vi fik en smed til at designe en helt speciel anordning, så vi for eksempel kunne løfte den 200 kilo tunge hofte på plads med en kran, fortæller Abdi Hedayat om en af udfordringerne med den forhistoriske kæmpe.

Abdi Hedayat er konservator, og har arbejdet med at få det store rovdyr sat op på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Aleksander Klug

Troede det var en sten

Tristan Otto, den første Tyrannosaurus rex til at sætte benene på dansk jord, blev fundet tilbage i 2010 i Montana, USA.

Her stødte en dinosaurjæger på en stor sort sten, der ikke passede ind i landskabet.

- Tristan Otto har altså ligget død i jorden i omkring 67 millioner år og er blevet mast og kvast og trukket fra hinanden af alle de kræfter, som der er i jorden, forklarer Abdi Hedayat.

Som årene går, og vind og vejr eroderer jorden, kommer fossiler som dinosaurernes frem.

- Så det kræver, at man finder knogleresterne på det rigtige tidspunkt. For gør man ikke noget ved dem, så forsvinder de altså også, fortæller Abdi Hedayat.

Udgravningen af det mest frygtede rovdyr i historien tog mere end to år fra første møde med hoften, som jægeren troede var en sten, til alle dele var gravet op af jorden.

Her ses Tristan Otto i fuld figur. Tyrannosaurus rex levede for mere end 66 milioner år siden, og uddøde efter en kæmpe meteor ramte jorden. Foto: Aleksander Klug

Dinoer er noget særligt

Tyrannosaurus rex er ikke den eneste dinosaur, det vil være muligt at opleve på Statens Naturhistoriske Museum.

Derudover kan der opleves fire andre dinosaur skeletter, samt et kranie fra Tyrannosaurus rex's største fjende blandt andre dinosaurere, Triceratops-dinosaureren.

- Dinosauere er bare skønne, fordi alle elsker dem. Det er lidt ligesom med sommerfugle. Segmentet, der hader dem, er ikke så store, konstaterer museumsdirektør, Peter C. Kjærgaard.

Abdi Hedayat havde et bud på, hvorfor dinosaurere er elsket af stort set alle.

- Lige meget hvor meget man forsker i det her, så kommer vi aldrig til at finde ud af hvilken farve og hvordan den helt præcis så ud. Så det med, at vi har noget håndgribeligt som skelettet foran os, så er der også meget fantasi med i det her, forklarer Abdi Hedayat.

Statens Naturhistoriske Museum åbner dørene for offentligheden 19. juni.

Der er i disse coronatider taget særlige hensyn, og det vil derfor være muligt at bestille tid til at besøge udstillingen.

Udstillingen vil kun blive besøgt af 20 personer af gangen.