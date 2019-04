Kæmper for at bevare Flintstone-udsmykning

En husejer i Hillsborough, Californien, tager kampen op mod kommunen, der med loven i hånden vil fjerne udsmykningen, som omgiver et særpræget Flintstone-hus.

Florence Fang siger, at hun sagsøger kommunen for at få lov til at beholde Barney og Betty-skulpturer, dinosaurusser og 'Yabba Dabba Doo'-skilte ved sit hus.

Embedsmænd i Hillsborough har kaldt hendes udsmykning for en øjebæ, der er opført uden de nødvendige tilladelser, skriver Associated Press.

Det bedste forsvar er som bekendt angreb. Husejeren Florence Fang, der her ses med sin advokat Angela Alioto, tager kampen op mod kommunen. Foto: AFP

I 2017 købte Florence Fang det farverige hus og tilføjede udsmykningen udenfor.

Det er kun udsmykningen kommunen kræver fjernet, da det ifølge kommunen 'ikke passer til lokalområdets standarder'. Huset har stået der siden 1970'erne.

Huset kostede Fang 2,8 millioner dollars. Men så byder huset også på spise- og dagligstue, to badeværelser og tre store soveværelser på de i alt 297 kvadratmeter.

