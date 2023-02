Kæmper for overlevelse: - Vi giver folk et nyt liv

På onsdag skal omtrent 80 beboere på Corona Camping flytte. Men de har ikke tænkt sig at give op, og de mener alle, at stedet er for vigtig til at ændre på

Hun kalder Corona Camping for sit hjertebarn og har da også dedikeret al sin tid til stedet.

Men på onsdag kan campingpladsen, som man kender den, blive fortid, og det skærer i hjertet på Susanne Farnø, der ejer stedet med sin mand, Michael.

- Hvis vi lukker for dem, og man ikke kan bo sådan her, så kommer det til at koste kommunen rigtig mange penge i psykologhjælp, som de får gratis herude.

- Og man mister det fællesskab og den varme, som man har sammen herude, hvor folk, der har haft angst eller boet ude i skoven, kommer hertil og bliver nogle helt andre mennesker, siger hun.

Omtrent 80 beboere skal ifølge Køge Kommune om lidt finde et nyt sted at bo. De har nemlig slået sig ned som helårsbeboere på campingpladsen, og det må man ikke, siger loven.

Men beboerne har ikke lyst til at flytte, og det skyldes frem for alt det liv og det fællesskab, som Corona Camping tilbyder dem.

Susanne Farnø driver Corona Camping sammen med sin mand, Michael. Hun er uddannet socialpædagog, men arbejder i dag kun på campingpladsen

Tilbyder hjælp

For Susanne Farnø er Corona Camping meget mere end en campingplads. Den er blevet et hjem for en gruppe danskere, der har brug for andre omgivelser.

- Vi får mange henvendelser, når der er kriser. Hvis folk måske er blevet skilt, men også fordi nogle måske bare gerne vil gøre noget andet, siger ejer Susanne Farnø, da Ekstra Bladet besøgte Corona Camping, der er kendt fra TV 2-serien 'Trailerpark Danmark', i bidende kulde og med kun lidt mere end en uge til skæringsdag.

- Det første, de møder, er fællesskabet, og det er det, mange har brug for, siger hun om campingpladsen, som hun også kalder sit hjertebarn.

Corona Camping har eksisteret siden 1962. Michael Farnø overtog den i starten af 00'erne, og Susanne Farnø trådte til for knap et årti siden. Foto: Emil Agerskov

Tilbage i 2009 blev Susanne Farnø, der tidligere havde levet af at spille musik og er uddannet socialpædagog, og de færdigheder bruger hun dag og nat til at hjælpe de beboere, for hvem livet ikke altid er nemt.

- Vi synes, det ville være ærgerligt at miste sådan et sted her. Vi har set folk, som er kommet helt ud på den anden side af misbrug, angst og alt muligt andet. De har fået et helt andet liv, og det har kommunen ikke kunnet tilbyde, siger Susanne Farnø.

Frygter for fremtiden

Det er svært at sige, hvad fremtiden for stedet kommer til at blive, og hvordan beboerne skal komme videre er stadig uvist.

Susanne Farnø havde håbet, at der kunne findes en løsning, så beboerne kunne blive. Men det er ikke lykkedes, og om lidt er det skæringsdag, og nu frygter hun, at beboerne kan ende på gaden eller blive kastet ud i psykiske vanskeligheder.

- Jeg håber, at kommunen vil tænke sig om endnu en gang, og at vi kan finde en fælles løsning på det her problem, så vi alle kan hjælpe hinanden, siger hun.

- Vi mener jo, at love og regler ikke er lavet til at dunke mennesker i hovedet med. Det er jo nogle retningslinjer, man skal komme videre i livet med. Det er jo ikke, for at folk skal få det dårligere. Så derfor synes vi, at det er på tide, at man kigger på det her, siger Susanne Farnø.