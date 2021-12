Kæmper for retten til at holde åbent

Brancheorganisation for fitnesscentre reagerer nu på professors opfordring til at holde sig væk

Ikke overraskende reagerer SMVDanmark, der er brancheorganisation for omkring 200 fitnesscentre, nu på, hvad Ekstra Bladet i går skrev: At professor Thorkild I.A. Sørensen, der forsker i epidemiologi på Københavns Universitet, advarer mod at gå i fitnesscenter.

- Vi er nødt til at komme ud af denne undtagelsestilstand og sikre, at danskerne kan leve et almindeligt liv, siger Kasper Munk Rasmussen, sekretariatsleder for fitnessbranchen under SMVdanmark.

- Omkring 800.000 danskere vælger fitnesscentre, og hvis man lukker dem ned, tror vi at nogle vil tage den berømte løbetur, mens andre vi blive inaktive. Og det værste der kan ske er, at vi bliver inaktive.

- Ville det ikke være meget rimeligt, at som minimum skal folk vise coronapas?

- Vi ved, at langt de fleste gæster er vaccineret.

- Hvor ved I det fra?

- Vores medlemmer har spurgt frivilligt ind til medlemmernes vaccinationsgrad. Og de kender også den generelle vaccinationsgrad i de områder, de har centre.

- De ved jo reelt ikke, om folk er vaccineret?

- Nej, vi ved ikke om den enkelte er vaccineret. Problemet er, at mange af centrene ikke er bemandet i store dele af åbningstiden, så der er ikke nogen til at kontrollere coronapasset. Især i de mindre centre, hvor der måske kommer 30 gæster i løbet af en dag, kan det ikke løbe rundt at have en mand siddende i døren.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede fredag nye restriktioner, der betyder, at en række erhverv skal lukke ned. Fitnesscentre er foreløbig undtaget.

Afviser coronapas

- Der er eksperter, der opfordrer til at lukke centrene. Hvis alternativet til at lukke er, at man tjekker for coronapas, vil det så ikke være et bedre alternativ?

- Nej, egentlig ikke.

- I vil hellere lukke end at skulle vise coronapas?

- Ja, så skal det omfattes af muligheden for frivillig lukning, for mange af centrene vil blive lukket som en konsekvens. Vi har centre, hvor der måske er et ægtepar, som ejer to eller tre centre. De kan altså ikke sidde tre steder samtidig, så de vil blive nødt til at lukke nogle af deres centre. Så konsekvensen vil blive den samme.

- De kan jo ansætte nogen...

- De regnede på det, da der var coronapas i sommer, og det kunne ikke løbe rundt. De blev nødt til at lukke.

- Skulle man gøre noget, skulle det være i de timer, hvor der er bemanding; der ville vi godt kunne leve med, at bemandingen tjekker coronapas.

