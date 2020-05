Kæmper for statsborgerskab: 39 danske bøger er ikke nok

Det er ikke lige let at få lov til at få dansk statsborgerskab

Det er ikke lige til, hvis man som udlænding vil være dansk statsborger. Det har den tyskfødte tolk og forfatter Annette Herzog måtte sande, skriver Avisen Danmark.

I januar fik hun afslag på sin ansøgning om dansk statsborgerskab efter tre års sagsbehandling, fordi hun ikke opfylder de pågældende krav om dokumentation af sine danskkundskaber på trods af, at hun har en universitetsuddannelse i dansk og engelsk fra universitetet i Greifswald, har skrevet 39 danske børnebøger og tilmed vundet priser for sit forfatterskab.

- Jeg synes, at det er meget grotesk. Mit indtryk er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet er ude på at afvise så mange som muligt, fortæller Annette Herzog til Ekstra Bladet.

Føler sig som en tigger

Annette Herzog flyttede til Danmark efter murens fald sammen med sin daværende mand og deres fire børn. Planen var ikke at blive boende, men blot at studere i seks måneder.

Fordi familien har boet her så længe og for længst har forladt den tyske by Grossbeeren syd for Berlin, føler hun sig meget mere dansk end tysk.

- Det er ikke en rar følelse at vente så længe. Man føler sig som en tigger. De fleste af os, der søger statsborgerskab, arbejder og betaler skat og bidrager til samfundet, fortæller den frustrerede forfatter.

Hendes første børnebog 'Man ved aldrig med Emilie' udkom i 2000. Siden har hun i alt skrevet 39 bøger på dansk ligesom hun i 2017 vandt Kulturministeriets Skriverpris for hendes bog 'Hjertestorm/Stormhjerte'.

- Jeg vil også gerne kunne stemme til Folketingsvalget. Det, den danske regering beslutter, har jo en meget større indflydelse på mit liv og min familie, end hvad den tyske regering gør, fortæller hun til Avisen Danmark.

Det kræves, at man skal bestå en prøve i det danske sprog for at blive dansk statsborger, men der kan blive givet dispensation i nogle tilfælde, og det var det, Annette Herzog håbede på, da hun tog sit CV i betragtning.

Ikke godt nok

- Jeg har sendt dokumentation af min universitetsuddannelse og mine bøger, men det er ikke godt nok. Da jeg opdagede, at min sagsbehandling ville tage så lang tid, spurgte jeg, om jeg ikke kunne få sat min sag i bero, så jeg bare kunne tage den danskprøve, så det ville lette på sagsbehandlingstiden. Men det det var ikke muligt, fortæller hun.

- To af mine børn får dansk statsborgerskab, mens de to andre ikke har søgt endnu, forklarer hun.

Da Annette Herzog fik sit afslag var det svært at forså.

- Det er jo tydeligt, at jeg kan tale og skrive dansk. Så det overrasker mig, at de ikke bruger sund fornuft i behandlingen af min sag, fortæller hun.

Annette Herzog har ikke givet op på målet om at blive dansk statsborger.

- Man kan tage danskprøven to gange om året. Så nu må jeg vente til efteråret, og så tage den. Derefter kan jeg ansøge igen, afslutter hun.