Kæmperokke i knibe opsøgte dykkers hjælp

Rokken havde fået en krog i øjet, og opsøgte derfor en dykker for hjælp

Australske Jake Wilton havde i juni måned en naturoplevelse, der kunne lyde som en vandrehistorie, hvis det ikke var fordi den var dokumenteret på film. Det beretter flere internationale medier, blandt andet BBC og CNN.

Da Jake Wilton var ude at dykke ved Ningaloo Bay på den australske vestkyst, da en kæmperokke opsøgte ham for at få hjælp med en fiskekrog, der sad fast nær dens ene øje.

Jake Wilton er undervandsguide og -fotograf i området, og har derfor et indgående kendskab til det lokale undervandsliv.

Han er derfor overbevist om, at den omtrent 30 år gamle rokke, der går under kælenavnet 'Freckles', opsøgte ham personligt, fordi den kunne genkende ham.

- Hun kom tættere og tættere på, og begyndte så folde sig ud for at vise mig sit øje, fortæller Jake Wilton.

- Jeg vidste at vi var nødt til at fjerne krogen, ellers havde hun været i store problemer.'

- Kunne genkende mig

Det vidste 'Freckles' tilsyneladende også godt, for i hvert fald lod hun Jake Wilton svømme helt tæt og forsigtigt fjerne krogen, mens hun forholdt sig fuldstændig i ro, hvilket du kan se i videoen ovenfor.

Den opfattelse deles også og Monty Hall, der fulgte indsatsen fra dykkerbåden.

- Jake svømmede ned igen og igen, og hun rykkede sig aldrig.

- Jeg er sikker på at rokken vidste, at Jake prøvede at fjerne krogen, lyder det.

Jake Wilton fremviser den fiskekrog, der sad fast nær rokkens øje.

Jake Wilton har siden hændelsen dykket med 'Freckles', som har det fint efter at have fået fjernet fiskekrogen.

- Jeg dykkede ned for at se til hende, og hun stoppede og hang over mit hoved i omring 30 sekunder - det var ret vildt.

- De er selvbevidste og kan genkende andre rokker, så hun burde også have genkendt mig, lyder det

Ifølge den 30-årige undervandsfotograf er uheldet med fiskekrogen formentlig sket, mens 'Freckles' har støvsuget havbunden for plankton.