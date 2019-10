Kæmpetun overrasker i dansk farvand

Øresundsakvariet har i nogle år afholdt offentlige havfuglesafarier i oktober måned, og i søndags blev den første af slagsen afholdt.

Men selvom de interesserede fugleentusiaster kunne glæde sig over at se flokke af især suler og sildemåger, så var det pludselig en helt anderledes oplevelse, der endte med at stjæle al fokus, da båden befandt sig mellem Hornbæk og Kullen i Øresund.

For mens de sultne fugle flokkedes om et særligt område på størrelse med et par fodboldbaner og dykkede ned efter fisk i havet, brød overfladen 100 meter fra båden pludselig ud i et inferno af skumsprøjt.

Kæmpe tun på jagt

Her blev folkene ombord blandt andet vidner til en mægtig tun, der jagtede byttefisk rundt i overfladen, og urolig vandoverflade indikerede, at flere tunfisk jagede lige under overfladen i en kæmpe stime med op mod 50 tunfisk, beretter akvariechef og havbiolog Jens Peder Jeppesen fra Øresundakvariet.

Den næste halve time sås ikke mindre end ti store plask samt to springende tunfisk, hvoraf den ene var henved 300-400 kilo.

- Man kan desværre ikke se det så godt, men i starten af videoen, hvor jeg råber op, der er der lige en tun på op mod 400 kilo, der er sprunget lodret op i luften og lander på ryggen i et mægtigt plask. Det var et fantastisk syn, og hvis jeg havde haft noget ordentligt optageudstyr med, så havde det været lige til National Geographic, for vi så altså de her tun 20 meter fra båden, siger Jens Peder Jeppesen til TV 2 Lorry.

- Det er once-in-a-lifetime, at fange en tun på kamera, fordi den svømmer altså 80 km/t, og er en af verdens hurtigste fisk, tilføjer han.

Stor som en kummefryser

- Hvis man forestiller sig en stor kummefryser, der er fyldt med kød, og som bliver smidt ned på vandoverfladen, er det et meget godt billede på, hvad der sker, når den store fisk vælger at hoppe ud af vandet og lander igen efter jagt på makrel og sild, siger Jens Peder Jeppesen.

Den atlantiske tun, som også kaldes blåfinnet tun, er den største af tunarterne, og de allerstørste kan blive mere end tre meter lange og veje 700 kilo.

De seneste år er tunen begyndt at vise sig i Øresund igen efter cirka 55 års fravær. Den ankommer normalt i Øresunds smalle farvand sidst i august, og nogle år bliver den her oktober måned ud alt afhængig af fødemængden og temperaturen i det sene efterår.

Efter den har fyldt sig med sild, makrel og hornfisk i Øresund hele efteråret, tager den fuldfed tilbage til sin vinterresidens i den vestlige del af Middelhavet og vest for Gibraltar og ned mod Afrika.

Flere af de ombordværende fugleentusiaster, der deltog i havfuglesafarien søndag den 6. oktober, tilkendegav efterfølgende overfor Jens Peder Jeppesen, at de aldrig har oplevet noglet lignende, selvom flere har været på forskellige tun- og hvalsafarier rundt om i verden.

17-årig har fanget årets bedste skud

Den 25. september optog den 17-årige svensker Frederick Berg en masse tun på video, og de optagelser er ifølge Jens Peder Jeppesen årets bedste skud af tun i Øresund.

- Siden 2010, hvor vi faktisk så den første tun springe foran Hornbæk Plantage efter mange års fravær, har vi hvert år registreret vores egne og andres mulige observationer af fouragerende tun i Øresund, og særligt de sidste tre år har vi registreret et stigende antal observationer, og i 2019 har det nået nye højder, siger Jens Peder Jeppesen.

Det var dog ikke kun tun, som der blev set mange af på denne havfuglesafari. Jens Peder Jeppesen fortæller også, at der omkring båden i perioder flokkedes hundredevis af marsvin.

Øresundsakvariet afholder årets sidste marsvinsafariture mandag den 14. samt onsdag den 16. og fredag den 18. oktober - alle dage fra kl. 10-12 og fra kl. 13-15. Tilmelding skal ske på akvariets hjemmeside.