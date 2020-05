Kæreste til ansat i Forsvaret købte ejendomme for millioner

VED DU NOGET? Tip Ekstra Bladets journalister ved at klikke her.

At den 57-årige kvinde 'GC' i flere år jonglerede med kæmpestore millionbeløb som ansat i først Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere i Jammerbugt Kommune, dryppede i den grad på hendes kæreste, 'BN'.

En gennemgang af BN's firmas ejerskab af ejendomme viser nemlig, at firmaet siden 2015 har købt ejendomme for millioner af kroner.

Ekstra Bladet kunne onsdag afsløre, at GC sikrede sin kærestes selskab ordrer for 4,1 millioner kroner fra 2012-2016 ved at leje selskabets lagerejendom ved Ringsted.

GC var i de år ansvarlig for inventaret på en lang række asylcentre, og ordrerne betød en kraftig vækst i BN’s firma, der tog godt for sig på ejendomsmarkedet på Ringstedegnen, hvor både han og GC bor.

Huse for millioner

Gennem firmaet købte BN i 2015, 2016 og 2018 i alt tre parcelhuse og et rækkehus til en samlet pris på 5,6 millioner kroner, fremgår det af Tinglysningen.

Firmaet købte blandt andet det hus, hvor parret i dag bor. Det hus har selskabet dog siden solgt, og senest i 2020 har firmaet erhvervet sig et parcelhus i Dianalund på Sjælland. Tæller man sammen, har selskabet handlet ejendomme for i alt 6,6 millioner i perioden.

I regnskabet for 2015 er der anført, at der i gennemsnit var to personer ansat, mens regnskaberne for 2016-2018 viser, at selskabet i de år kun havde én ansat i selskabet, der har BN som eneejer.

Kontanter

Ikke nok med, at der blev købt stort ind på ejendomsmarkedet i de år, så havde BN’s selskab tilsyneladende også råd til at lægge en betragtelig del af købesummen kontant.

I hvert fald fremgår det af tinglysningen, at der i to af ejendommene ikke er nogen gæld. De to ejendomme kostede i alt 1,6 millioner kroner. Præcis hvor meget gæld der måtte være stiftet i forbindelse med køb af de resterende ejendomme, er uvist.

Men ifølge reglerne kan virksomheder belåne ejendomme op til 80 procent med realkreditlån, hvis der er tale om udlejningsejendomme.

Værdien af selskabets ejendomme blev i det seneste regnskab anslået til at være 12,3 millioner kroner - det svarer til mere end en fordobling sammenlignet med år 2012.

Nedenfor kan du se, hvor mange midler BN's firma fik udbetalt fra hhv. Forsvaret og Jammerbugt Kommune efter ordrer fra GC. Artiklen fortsætter under.

Afviser alt

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Jammerbugt Kommune samt GC's tidligere chefer. Alle afviser de at have godkendt, at GC lejede kærestens lagerejendom, ligesom hverken styrelsen eller kommunen har kunnet finde lejekontrakter eller anden dokumentation for aftalen med BN's firma.

Onsdag kunne Ekstra Bladet videre fortælle, at BN's firma tilsyneladende fik en overpris sammenlignet med, hvad markedsprisen var for andre lagerejendomme i området.

GC og BN har dog en væsentlig anderledes udlægning af, hvad der er foregået. Alt kørte efter bogen, der blev lavet lejekontrakter, og der blev ikke betalt overpris for lageret, hævder de.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med BN, men han er ikke vendt tilbage.

