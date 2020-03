Kæresten tvunget til at fyre Pernille

Har du problemer med dit arbejde eller sågar mistet dit job grundet coronakrisen, så skriv til 1224@eb.dk eller direkte til journalisten bag historien.

Coronavirussen har skabt massive ødelæggelser blandt helt almindelige danskere, der kan se en uvis fremtid i møde, fordi de har mistet deres job.

En af dem er 38-årige Pernille Krohn Filipsen fra Fyn.

Pernille Krohn Filipsen foran Gelsted Kro, som hun frygter snart kan være tvunget til at lukke helt ned. Privatfoto

Hun har i otte år arbejdet på Gelsted Kro sammen med sin kæreste, der ejer stedet.

Men da Mette Frederiksen i sidste uge lukkede Danmark ned på et pressemøde, faldt alt fra hinanden.

Aflysninger

- Vi var ikke på kroen om aftenen, men de fandt vores private numre og ringede i et væk for at aflyse, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Heriblandt et selskab med over 100 lastbilschauffører den kommende weekend.

- Vi havde lige fået varer hjem, og så stod vi der og kiggede på hinanden og tænkte 'fuck, hvad fanden sker der'. På det tidspunkt havde vi ikke hørt statsministerens pressemøde, fordi vi var ude at spille dart.

Næste morgen blev parret enige om at give det til klokken 10, for at se om andre restauratører i lokalområdet lukkede ned, og om der kom flere aflysninger. Det blev hurtigt en realitet. Men det var ikke kun økonomien, som skulle tages i betragtning.

Kronisk syg

- Min kæreste Thomas, som ejer kroen, har en kronisk sygdom, der gør, at han vil dø, hvis han får coronavirussen, siger hun.

De har både krostue, restaurant, selskaber, mad ud af huset og fem værelser. En af overvejelserne var at holde åbent i forhold til takeaway.

- Men vi vurderede, at det ville være fuldstændig latterligt, at vi sidder og kigger på hinanden en hel dag og venter på at folk bestiller to wienerschnitzel med hjem, så vi valgte at lukke det ned, siger Pernille Krohn Filipsen, der har tre børn, hvoraf to er hjemmeboende.

Tirsdag i denne uge blev hun fyret. Hun lægger ikke skjul på, at det er en meget hård tid.

- Thomas ser sit livsværk smuldre væk, og jeg ser på, at min arbejdsplads igennem de sidste otte år også ryger. Jeg er jo ikke sikker på, om vi åbner igen. Det kommer an på Thomas' bank, siger Pernille Krohn Filipsen, der nu skal på dagpenge.

Konfirmationer udskudt

Især nyheden om at alle konfirmationer nu er blevet udskudt til efter Pinse, rammer hårdt. Og så betyder regeringens hjælpepakke til selvstændige desværre ikke så meget.

- Vi havde 40 konfirmationer planlagt, så det er virkeligt ikke godt.

Personligt er hun meget påvirket.

- Jeg har det rigtig skidt. Jeg har ikke sovet hele natten, for jeg har bare ligget og tænkt. Det er jo også blevet en stor del af mit liv. Nu er jeg for første gang i mit liv blevet ledig, og jeg aner ikke, hvordan man gør.

Pernille Krohn Filipsen er selvlært, så hun har ingen uddannelse. Udover at have arbejdet i restaurationsbranchen i adskillige år har hun også prøvet flere andre ting.

- Jeg har fx arbejdet som hjælper på plejehjem og været dagplejemor i seks år, så jeg kan mange ting, men jeg tror, det bliver svært at finde et arbejde lige nu.

