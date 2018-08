Kærestepar hjalp hjemløse Johnny: Nu har han sagsøgt dem

De startede en indsamling for at hjælpe den mand, der havde givet dem sine sidste penge. Men nu er det gået helt galt

Kate McClure fra USA var en aften i oktober sidste år på vej til Philadelphia. Uheldigvis løb hun tør for benzin, og hun gik derfor hen til den nærmeste tankstation.

Her stødte hun på den hjemløse Johnny Bobbit, der advarede hende og fortalte, at hun burde gå tilbage til sin bil, da han frygtede, at der ville ske hende noget.

Johnny Bobbit valgte spontant at bruge sine sidste penge - en 20 dollar-seddel, der svarer til 125 danske kroner - på at købe benzin til hende. Han gik derefter hen til hendes bil og afleverede benzinen, så han var sikker på, at hun kunne komme videre i god behold.

Kate McClure og kæresten Mark D’Amico var forbløffet over hans hjælpsomhed, og de besluttede sig derfor for at starte en indsamling i håb om, at de kunne hjælpe ham med at komme på benene igen.

Målet var at samle 10.000 dollars ind, men beløbet nåede op på svimlende 400.000 dollars, hvilket svarer til 2,5 millioner kroner.

- Han blev ved med at sige, at han ikke vil spilde denne chance. Han er virkelig en god mand, så jeg synes, at han fortjener alt, hvad der kommer til ham, sagde Kate McClure dengang til New York Post.

Kate McClure og Mark D’Amico fortalte efter sigende de mange personer, der havde doneret penge, at pengene ville gå til Johnny Bobbit samt en advokat og økonomisk rådgiver, der skulle hjælpe ham med at håndtere de mange penge.

Men et år efter er situationen en anden.

Johnny Bobbitt lever stadig på gaden, og tirsdag sagsøgte han kæresteparret, da han mener, at de angiveligt tilbageholder de mange penge. I retsdokumenterne skriver Johnny Bobbitts advokater, at Kate McClure og Mark D’Amico startede indsamlingen 'for at skabe en livsstil, som de ellers ikke ville have råd til'.

Det skriver BBC.

Parret har efterfølgende bekræftet, at de resterende penge stadig står på deres bankkonto, men at de efter sigende ikke har rørt dem. De hævder, at Johnny Bobbit i stedet har brugt mange penge på stoffer, sin familie og en campingvogn, hvorfor der kun er cirka 150.000 dollars tilbage, hvilket svarer til 950.000 kroner.

De fortæller samtidig, at de angiveligt har modtaget dødstrusler, efter historien kom frem i weekenden.

- Ting som disse er svære at håndtere, når vi gjorde noget godt. Og jeg synes stadig, at vi gjorde noget godt, og jeg ville gøre det hele igen. Jeg ville gøre det hele igen for ham, fortæller Kate McClure til den amerikanske tv-station NBC News.

Sagen forventes at komme for en dommer torsdag.