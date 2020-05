Kærestepar snød auktionshus

Kæresten til en ansat i asylsystemet havde som den eneste byder adgang til det lager, hvorfra Udlændingestyrelsen solgte møbler og maskiner på auktion. Han skulle have været smidt ud - men endte med at købe for over 300.000 kroner

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på mikkel.ryrsoe@eb.dk

En sag om snyd med auktioner rammer nu Udlændingestyrelsen.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, hvordan det lykkedes en 61-årig mand at narre et auktionsfirma og købe stort ind, da styrelsen i 2018 solgte sit overskudslager af møbler og maskiner på auktion.

Det kunne lade sig gøre, fordi den 61-årige mands kæreste var ansvarlig for Udlændingestyrelsens inventar og dermed også for det lager i Ringsted, hvorfra statens møbler og maskiner blev solgt.

Forgyldte kæresten med skattekroner: - I min verden har jeg ikke gjort noget forkert

Dermed kunne han i al ubemærkethed - som den eneste byder - få eksklusiv adgang til det 10.000 kvadratmeter store lager og i ro og mag undersøge inventaret, før han købte det med sin insiderviden.

- Vi anede ikke, hvem han var. Havde vi vidst det, var han blevet lukket og havde ikke fået lov til at byde på auktionerne, siger Gregers Hastrup, administrerende direktør i auktionsfirmaet B2B Auctions, der stod for auktionerne på vegne af Udlændingestyrelsen.

Alle bydere skal nemlig have lige vilkår, fremgår det af firmaets retningslinjer, fortæller direktøren.

Artiklen fortsætter under billedet ...



BN narrede auktionshuset og gik ubesværet rundt på lageret, hvorfra Udlændingestyrelsen solgte inventar på auktion. Foto: Anthon Unger

Snød auktionshus: Se insiderens store kup

25.000 kroner

Men manden - altså kæresten til den inventaransvarlige - fortalte ifølge Gregers Hastrup ikke B2B Auctions, at han gik hjem og bød på auktionerne, efter at han i løbet af dagen havde gået rundt på lageret og forsøgt at blande sig i, hvordan auktionerne skulle sættes sammen.

Ny skandale i Forsvaret: Ansat forgyldte kæreste med millionordrer

I alt vandt han via sit firma 36 auktioner for samlet set 330.000 kroner.

Blandt andet købte han 24 brugte Miele Professional industrivaskemaskiner og -tørretumblere for 35.000 kroner. Det svarer til en stykpris på knap 1458 kroner.

Fra ny koster maskinerne mindst 25.000 kroner stykket.



Ingen ved hvorfor

Hvorfor den 61-årige mand med initialerne 'BN' havde adgang til lageret, står hen i det uvisse.

Hverken Udlændingestyrelsen eller Jammerbugt Kommune, som varetog opgaven for styrelsen, aner, hvad BN lavede på lageret. Ingen af de to myndigheder havde ham ansat, ligesom hans firma også var stoppet med at få penge fra dem.

Flere kilder fortæller dog til Ekstra Bladet, at BN havde sin daglige gang på lagergulvene, ligesom hans telefonnummer også står opført som kontakt, når man slår Udlændingestyrelsens lager op på nettet.

B2B Auctions beskriver ham også som en central figur og et kendt ansigt på lageret - uden dog at kende til hans tilhørsforhold.

Blandede sig i auktioner

Ud over, at BN narrede auktionshuset og købte inventar med insiderviden, blandede han sig også i, hvordan de enkelte auktioner blev sat sammen.

Gregers Hastrup beskriver BN som ‘irriterende’.

- Han prøvede at forklare os, hvordan vi skulle sætte auktionerne sammen, siger den administrerende direktør, som beskriver, hvordan auktionshusets folk flere gange oplevede, at BN havde fjernet vaskemaskiner og andet inventar fra de puljer af ting, der blev sat til salg.

Parrets fede fidus: Kæresten fik penge fra transportfirma

BN ville nemlig have puljet tingene anderledes, når de blev sat til salg, husker Gregers Hastrup:

- I dag kan vi godt se, hvorfor han havde en interesse i det. Han prøvede hele tiden at blande sig i, hvordan vi gjorde tingene, og hvordan vi prøvede at sætte tingene sammen. Også hvor hvad skulle hen. Det var det, der var en af hovedproblemstillingerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...



BN købte blandt andet 24 Miele Professional-vaskemaskiner og tørretumblere. Pris: 32.000 kroner. Foto: B2B Auctions

Professor: - Det lyder helt vildt

BN's privilegerede adgang til lageret er 'meget problematisk', lyder det fra Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Det lyder helt vildt. Helt vildt simpelthen, at han har gået rundt på lageret og samtidig budt, når det har været så lukket. Andre, der måtte byde på en palle med vaskemaskiner, vil jo gå ud fra, at de køber et gennemsnitligt udvalg af maskiner.

- Altså vil nogle af dem ikke virke, mens andre vil. Men den forudsætning holder jo ikke, hvis han kan påvirke, hvilke maskiner der sælges sammen.

Borgmester vil ikke undersøge skandalesag

Ifølge Lotte Helms, tidligere politianklager og ph.d.-stipendiat i strafferet ved Syddansk Universitet, kan BN's ageren endda være strafbar, da der kan være tale om bedrageri, fortæller hun.

Efter Ekstra Bladet henvendelse i 2020 har B2B Auctions lukket BN’s konto på auktionssiden samt gennemgået de auktioner, han vandt i 2018. Gregers Hastrup kan ikke umiddelbart kan se, om BN har fået noget særligt ud af sin insiderviden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra både BN, GC, Jammerbugt Kommune og Udlændingestyrelsen, men ingen har svaret inden deadline.

BN's sidste fangst som insider blev 120 ubrugte stål-omklædnings-/tøjskabe med enkeltdør, to hylder samt bøjlestang. Skabene blev indkøbt af hans kæreste og forlod således aldrig lageret, før de blev opkøbt af BN. Foto: B2B Auctions

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på mikkel.ryrsoe@eb.dk