Kærlighedsfest forvandler Rådhuspladsen til 'losseplads'

Mens lørdagen stod i farverne, festens og mangfoldighedens tegn, så var det syn, der mødte københavnerne søndag morgen en noget mere trist omgang.

De omkring 200.000 mennesker, der deltog i deltog i festen langs Vesterbrogade og området omkring Rådhuspladsen, havde efterladt deres tydelige spor, de og havde samtidig sendt de københavnske renovationsmedarbejdere på overarbejde.

Kedelig tendens

Kommunikationschef hos Copenhagen Pride, Thomas K. Rasmussen, siger til Ekstra Bladet, at han som mange andre er frustreret over den måde, som gæsterne til store arrangementer generelt opfører sig på, når det kommer til håndtering af skrald.

Om det være sig Priden, Distortion, Roskilde Festival eller noget helt fjerde.

- Både når det gælder Priden og alle mulige andre store begivenheder, så må vi jo bare sige, at vi som individer ikke er gode nok til at påtage os et ansvar for ikke at smide vores affald alle vegne.

- Men vi vil rigtig gerne arbejde med det. Så hvis der er nogen, der har gode ideer, så vil vi meget gerne sætte os ned og se på, hvad vi som festival kan gøre for at tage et ansvar og gøre det bedre fremadrettet, siger Thomas K. Rasmussen.

Han siger samtidig, at små tiltag er blevet iværksat op til årets Pride.

- I år har vi for eksempel haft transportable askebægre, som man kan have i baglommen, så folk ikke smed deres cigaretskodder. Men når det så flyder med ølkrus og alt muligt andet, så kan jeg selvfølgelig godt se, at det ikke ser ud til at gøre den store forskel, siger han.

Sådan det fungerer

Når det kommer til selve oprydningen dagen derpå, forklarer Thomas K. Rasmussen, at der er helt specifikke retningslinjer for, hvordan et event på størrelse med Priden samarbejder med Københavns Kommune.

- Det kan godt komme til at lyde, som om at vi skubber ansvaret for oprydningen over på kommunen, men det er altså bare sådan, det fungerer, når man laver den slags events.

- Man køber renhold og rengøring hos Københavns kommune, og så indgår man aftaler om, hvordan man som arrangør skal efterlade området, således, at kommunens folk har mulighed for at komme til bagefter.

- Vi har stået til klokken halv fire på Rådhuspladsen, ligesom vi plejer, for at få alt fjernet, præcis som vi havde aftalt med kommunen, siger Thomas K. Rasmussen.

Billedgalleri: Se billederne af efterladenskaberne fra årets Pride 1 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 2 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 3 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 4 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 5 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 6 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 7 af 8 Foto: Stine Tidsvilde 8 af 8 Foto: Stine Tidsvilde

40.000 svinede på gaden: Kommunen måtte give op