Kaffegiganter beskyldes for børnearbejde

Kaffegiganterne Starbucks og Nespresso beskyldes for at bruge børnearbejde, efter et britisk dokumentarprogram har afsløret forholdene blandt giganternes leverandører

Den amerikanske kaffegigant Starbucks, der også er bredt repræsenteret i Danmark, beskyldes for at bruge børnearbejde.

Det skriver The Guardian på baggrund af en britisk dokumentar, der afslører forholdene. Men det er ikke kun Starbucks, der er i problemer. Også Nespresso, der har verdensstjernen George Clooney som blikfang i sine reklamer, bliver afsløret i at have leverandører, der benytter sig af børnearbejde.

Dokumentaren 'Dispatches - Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee', har endnu ikke haft premiere på britiske Channel 4, men de voldsomme afsløringer får allerede nu omtale i den internationale presse.

Børn under 13 arbejder på kaffefarme

Dokumentaren afslører ifølge mediet, at børn under 13 arbejder på farme i Guatemala, der leverer bønner til kaffegiganterne. Ifølge dokumentarholdet så nogle af børnene ud til at være helt ned til otte år gamle.

Børnene arbejder op til 40 timer om ugen og bliver aflønnet efter vægten af de kaffebønner, som de plukker. Det giver dem typisk en dagløn på mindre end fem pund.

Dokumentarholdet har besøgt 12 farme i alt, hvor fem havde forbindelser til Starbucks, mens syv havde forbindelser til Clooneys Nespresso. Der blev fundet børnearbejde på dem allesammen.

Begge kaffegiganter vil nu indlede en undersøgelse af forholdene.