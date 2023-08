Kaffen galt i halsen: Ansatte kan miste populært frynsegode

Sløjf den gratis kaffe til kommunens medarbejdere, og spar 300.000 kroner om året.

Sådan lyder et forslag fra direktionen i Ringsted Kommune forud for de kommende forhandlinger i Ringsted Byråd om næste års budget, hvor der skal spares et større millionbeløb.

Mange har fået kaffen galt i halsen, efter de hørte om forslaget.

- Folk synes, det er en dårlig idé, lyder det fra fællestillidsmand Lis Schmidt Hansen, der er ansat som administrativ koordinator i Ringsted Kommune.

'Molboagtigt'

På politisk niveau giver flere udtryk for, at frynsegodet bør bevares.

Konservatives gruppeformand, Andreas Karlsen, kalder spareforslaget 'molboagtigt', fordi Ringsted Kommune har stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, mens Dansk Folkepartis Lotte Birkestrøm mener, det er at gå i for små sko, hvis de kommunalt ansatte ikke længere har fri adgang til kaffe, te og kakao.

Omvendt er borgmester Henrik Hvidesten (V) klar til at behandle spareforslaget ligesom alle andre i de kommende forhandlinger.