Kage indbringer 1,4 milliarder kroner

Charles W. Jackson Jr. fra den amerikanske delstat North Carolina har formentlig vanskeligt ved at få armene ned, efter en lykkekage fra hans barnebarn har indbragt ham svimlende 1,4 milliarder kroner.

Det skriver lokalmediet WRAL.

Lykkekager er en populær dessert på asiatiske restauranter i USA og visse andre lande. Kagen indeholder en lille papirseddel, hvor der står et par visdomsord eller en vag spådom.

Barnebarnet havde fået kagen på en vietnamesisk restaurant, og 66-årige Charles valgte sine lottotal på baggrund af sedlen i bagværket.

Det skulle vise sig at være en fornuftigt beslutning, da talkombinationen udløste en såkaldt 'Powerball Jackpot' på hele 2,2 milliarder kroner.

- Man spiller for at vinde, men man regner jo ikke med at vinde, sagde Charles til et pressemøde, efter han havde modtaget gevinsten.

Charles valgte at få pengene som en engangsudbetaling, hvilket reducerede beløbet til 1,4 milliarder kroner. Han kommer nok ikke til at mangle smør på brødet af den grund.

Velgørenhed og Vietnam

Den 66-årige pensionist planlægger at donere en del af pengene til St. Jude Børnehospital, Shriners Børnehospitaler og Wounded Warrior-projektet, som er en velgørenhedsorganisation for amerikanske krigsveteraner.

Derudover har Charles en aftale med sin bror om, at hvis én af dem vinder hovedpræmien i lotteriet, skal den anden have en million dollars svarende til godt 6,6 millioner kroner.

Hustruen får også den nyvundne kapital at mærke. Charles pønser nemlig på at tage en tur til Vietnam med hende, men ellers regner han ikke med, at der bliver vendt op og ned på hans tilværelse.

- Jeg kommer stadigvæk til at gå i mine cowboybukser, men måske et par nye, afsluttede han.