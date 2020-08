Kalder ambassadør hjem fra Danmark efter mulig svindel-skandale

Ugandas ambassadør i Danmark, Nimisha Madhvani, er blevet omdrejningspunktet i en sag om mulig svindel med tusindvis af skattekroner, der var øremærket coronakrisen.

Sagen fik mandag Uganda til at kalde ambassadøren og flere øvrige diplomater hjem.

Ifølge nyhedsbureauet AFP blev svindlen aftalt over et møde på videotjenesten Zoom, der blev optaget i smug.

Her kan man ifølge AFP høre Ugandas viceambassadør, Elly Kamahungye, foreslå de andre at putte 4000 dollars i lommen, mens han forsikrer dem om, at det tidligere er lykkedes diplomater at bestikke revisorer.

Også ambassadør Nimisha Madhvani opfordrer de øvrige til at 'finde en måde' at bruge pengene på.

'Stor bekymring'

Udenrigsministeriet i Danmark bekræfter overfor Ekstra Bladet, at diplomaterne er blevet hjemkaldt.

'Udenrigsministeriet kan bekræfte, at ugandiske diplomater til Danmark er blevet hjemkaldt. Ambassadøren opholdt sig allerede i Uganda,' skriver ministeriet og henviser til det ugandiske udenrigsministerium for øvrige kommentar.

I en pressemeddelelse udtrykker Ugandas udenrigsministerium 'stor bekymring' over sagen.

Heri skriver ministeriet også, at sagen kom frem, efter at avisen Daily Monitor mandag kunne offentliggøre en lydfil fra det omtalte møde.