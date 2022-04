Kalder dansk rigmand oligark: 'Dybt usmageligt'

SFs skatteordfører kalder i et Facebook-opslag den danske milliardær Anders Holch Povlsen for oligark. En påstand, som efterfølgende har mødt heftig kritik

'Ja, der findes også oligarker i Danmark.'

Sådan lyder konklusionen fra SFs skatteordfører, Carl Valentin, som i et opslag på sin Facebook-profil langer ud efter Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen.

Valentins vrede er antændt af offentliggørelsen af Forbes liste over verdens rigeste, hvor danske Holch Povlsen er at finde på en 135. plads.

'Det er sygt og uretfærdigt og udtryk for et økonomisk system, der tillader overklassen at blive ekstremt rige på de manges hårde arbejde,' skriver SF-ordføreren blandt andet i opslaget, som altså slutter med den konklusion, at Bestseller-ejeren er en oligark.

En oligark er betegnelsen for en person, som er tilhænger af en styreform, hvor magten er centreret om meget få personer.

Anders Holch Povlsen. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Helt vildt

Den påstand er bestemt ikke blevet vel mødt på politikerens egen Facebook-profil.

'Altså du er klar over, at du med dit opslag sammenligner en dansk erhvervsmand med en gruppe mennesker, som lige nu holder hånden under krigsforbryderen Putin, som begår overgreb på uskyldige civile i Ukraine?,' skriver Venstres Sophie Løhde i en kommentar, som fortsætter:

'At du overhovedet kan få dig selv til at lave den sammenligning, det synes jeg er dybt usmageligt.'

Konservatives Mai Mercado er heller ikke begejstret:

'Det er jo helt vildt det, du skriver!,' lyder det blandt andet fra den konservative profil.

Historieløst

SF-ordføreren har også delt et opslag om Anders Holch Povlsen på sin Twitter-profil, som han afslutter med hashtagget #danskeoligarker.

Og her møder sammenligningen ligeledes heftig kritik. Blandt andet skriver folketingskandidat Klaus Bondam:

'(...) Og så er historieløsheden og sproglig uvidenhed hos Carl Valentin i øjnefaldende.'

Ikke unfair

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Carl Valentin, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse.

I et interview med Berlingske uddyber SF-ordføreren, at han ikke mener, at oligark er en unfair betegnelse at bruge, selvom mange danskere i øjeblikket forbinder ordet oligark med Rusland.

- (...) Jeg påstår ikke, at Anders Holch Povlsen er en russisk oligark, men jeg bruger betegnelsen for at sætte fokus på den urimelighed, der er i, at nogle meget få mennesker sidder på så voldsomt store summer penge, siger han blandt andet til avisen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bestseller, som oplyser, at de ikke ønsker at kommentere sagen.

