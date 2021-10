Den amerikanske radiovært Alex Jones må igen se sig slået i retten.

Han har længe delt påstande i sit radioprogram på det højreorienterede medie Infowars om, at skoleskyderiet 14. december 2012, ofte betegnet som Sandy Hook-massakren, slet og ret aldrig har fundet sted.

Det har fået flere forældre til de i alt 20 børn, der blev dræbt i skyderiet, til at sagsøge ham. Senest har han torsdag tabt igen til to forældrepar. Seks voksne blev også slået ihjel.

Det skriver flere medier, herunder BBC.

Fuldstændig falsk

Alex Jones har flere gange sagt, at skyderiet er iscenesat og 'fuldstændig falsk'. Hans teorier går blandt andet på, at det er medierne og interessegrupper, der ønsker en strammere våbenlovgivning, der står bag.

Det er disse påstande, som retten har efterspurgt beviser for, men som han ikke har kunne levere.

Dommeren i sagen, Maya Guerra Gamble, skrev, i forbindelse med at Alex Jones tabte sagen, at han havde vist 'åbenlys ond tro og uanstændig ignorering', fordi han ikke ville levere den påståede dokumentation.

'Havde en psykose'

Han skal i første omgang betale sagens omkostninger for forældreparrene til de to børn, der gik i første klasse, da de blev dræbt. Senere bliver det udmålt, hvor stor en godtgørelse, han skal betale.

For to år siden skulle han betale 100.000 dollars til et andet barn far, skriver NBC News.

Han har tidligere udtalt, at flere af hans påstande om konspirationsteorien blev sagt i en psykose, ligesom han i forbindelse med retsagerne om Sandy Hook-massakren har erkendt, at skyderiet fandt sted, men har nægtet, at han har været urimelig over for forældrene.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kaldte Sandy Hook-massakren 'fake': Taber igen Alex Jones blev tidligere fanget i en video, hvor han råbte og skreg, efter gæsterne havde sunget, at han skulle forlade stedet

Konspirationsteoretiker

Alex Jones er en velkendt konspirationsteoretiker, der også har taget del i beskyldningerne om, at Hillary Clinton skulle stå bag en pædofiliring via en pizzarestaurant i Washington D.C.

Han har også været fortaler for teorien om, at angrebet på World Trade Center 11. september 2001 var et 'inside job' af den amerikanske regering.

Ifølge CNBC har han også påstået, at kemikalier i vandet har gjort frøer homoseksuelle.

De mange konspirationsteorier, og den brede opbakning de fik fra hans fans, har fået ham udelukket fra Facebook, Twitter og YouTube.

Du kan læse meget mere om hans vilde fortid her (+).