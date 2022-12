Kamikaze-Sofie

Indtil det seneste folketingsvalg var Sofie Carsten Nielsen leder af de radikale. Hun er det ikke længere, og forklaringen er af den slags, der råber på en torsk.

Sofie Carsten fandt i begyndelsen af juli ud af, at de radikale på baggrund af minksagen ikke længere havde tillid til Mette Frederiksen som statsminister. Så hun forlangte, at Frederiksen skulle udskrive valg inden Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

Hvis statsministeren ikke udskrev valg, inden fristen udløb, ville de radikale som det første ved Folketingets åbning stille en mistillidsdagsorden til den socialdemokratiske regering.

Men Sofie Carsten forklarede samtidig, at efter valget ville de radikale gerne i regering, og de ville pege på Frederiksen som statsminister.

Forvirrede

Vi tager den lige igen:

Sofie Carsten ville vælte en regering med Mette Frederiksen i spidsen, fordi hun ikke havde tillid til Mette Frederiksen. Og efter valget ville Sofie Carsten gå efter en regering med Mette Frederiksen i spidsen. Mette Frederiksen, som hun ikke havde tillid til, altså ...

Hvis du, kære læser, har været bortrejst det seneste års tid, vil du måske synes, at det lyder usandsynligt, men det er ikke desto mindre sandt.

Vi var mange, der var forvirrede.

Det gjaldt ikke mindst de mennesker, der normalt stemte radikalt. Dem var der betydeligt færre af, da Sofie Carsten fik sin vilje, og valget blev gennemført.

Sofie Carsten Nielsen er den syvende kandidat i kampen om Årets Nytårstorsk. Tegning: Morten Ingemann

Løjerlige typer

Med sin originale indsats lykkedes det Sofie Carsten at få sit parti mere end halveret. 3,8 procent af stemmerne fik de radikale, og partiet gik fra 16 til syv mandater.

Som for at understrege, at valgnederlaget havde en klar adresse, var Sofie Carstens personlige stemmetal også katastrofale. Sølle 2467 personlige stemmer fik hun, og hun var dermed den af alle 14 partiledere, som fik det dårligste personlige valg.

Selv løjerlige typer som Frie Grønnes Sikandar Siddique og Kristendemokraternes Marianne Karlsmose fik flere personlige stemmer, skønt deres partier ikke var i nærheden af at komme ind.

Så kan enhver vel se, at den er gal.

Det kunne Sofie Carsten nu ikke i første omgang, men efter et halvt døgns omtanke - og muligvis med hjælp fra partifæller - valgte hun at gå af som partileder.

Renfærdigt parti

Hun fik dermed to år på posten, og var hendes afgang ikke grundigt planlagt, så kan man roligt sige, at det var hendes forgængers heller ikke. De har også det til fælles, at de afsluttede deres tid som radikal leder med at blive nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk.

Som bekendt er de radikale bedre mennesker end os andre, og de lægger ikke skjul på det. Derfor slår det hårdt, når skandaler rammer partiet, og det sker bemærkelsesværdigt ofte.

Morten Østergaard måtte gå af som radikal leder, da det viste sig, at han havde det med at vise kvindekroppe uvelkommen interesse, hvis de var inden for rækkevidde, mens han var beruset.

Taget på røven

Så blev han nomineret til nytårstorsken, men han fik den ikke. Også det år var konkurrencen hård. Men Sofie Carsten var ligeledes tæt på at blive nomineret. Hun hævdede nemlig først, at hun kun kendte én sag med Østergaard.

Det var ikke rigtigt. Ida Auken - som tidligere havde været SF’er og nu er er socialdemokrat, men dengang var radikal - blev rasende, for hun havde for længst ’udtrykkeligt’ bedt Sofie Carsten om at gribe ind over for Østergaard.

Sofie Carsten sagde først, at Ida Auken var fuld af løgn. Hun havde ikke hørt om de andre sager med Østergaard. Senere fik Ekstra Bladet lejlighed til at se en sms til Ida Auken, hvor Sofie Carsten skrev:

’Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx.’

Sådan noget kunne i en bedre verden nok kaste en torsk af sig. For to år siden blev det ikke, men det gør kun Sofie Carsten Nielsens torsk endnu mere velfortjent i år. Skønt kandidaten i morgen nu også er stærk.

