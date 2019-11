Kammeradvokat gransker tv-koks konkurs

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Kammeradvokat Boris Frederiksen går nu direkte ind i sagen omkring restaurantkæden LêLê's konkurs og genopståen.

I midten af oktober gik restaurantkæden LêLê konkurs. Men kort tid efter genopstod restauranten i et nyt selskab. Familien Lê anført af tv-kokken Anh Lê fortsatte i ejerkredsen, mens Per Ulrik Andersen, der blandt andet er blevet rig på tøjmærket Samsøe & Samøe, blev medejer.

Som statens advokat repræsenterer Boris Frederiksen Gældsstyrelsen, der har et krav i konkursboet på 3,9 millioner kroner. Han bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er udpeget som ad hoc-kurator.

Se også: Kendt restaurantkæde gået konkurs

- Vi har en viden, der har givet anledning til at få en ad hoc-kurator og få gennemført nogle undersøgelser, siger han og fortsætter:

- Der er forhold omkring værdiansættelsen af aktiver og hastigheden, hvormed overdragelsen foregik, som sammenholdt med, at der er ejersammenfald på begge sider af overdragelsen, gør, at Gældsstyrelsen mener, at vi skal kigge på, om noget kunne være gjort anderledes.

Direkte oversat er det ejerskiftet, der blev gennemført så hurtigt, at restaurantkæden reelt aldrig nåede at lukke ned, inden den kørte videre, som giver anledning til undersøgelsen, og at det skal undersøges, om det er solgt videre for billigt.

Tilbage står kreditorer i konkursboet med et krav på 12,3 millioner kroner.

Lejlighed under mistanke

Gældsstyrelsens utilfredshed med salget kom frem tirsdag ved et kuratorvalgsmøde i Sø- og Handelsretten, hvor Kammeradvokaten forsøgte at få nuværende kurator Piya Mukherjee, fra bestillingen.

Men det var der ikke flertal for, og derfor er der i stedet blevet udpeget en ad hoc kurator, som altså er Boris Frederiksen. Piya Mukherjee fortsætter dermed med sit arbejde som kurator i konkursboet, mens Boris Frederiksen skal undersøge salgsprocessen.

Ekstra Bladet var tilstede til kreditorsamlingen, og her kom det frem, at Gældsstyrelsen mener, at en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade 56 er solgt under andelsværdien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er lejligheden sammen med blandt andet værdisættelsen af varelageret nogle af de ting, som nu skal undersøges af Kammeradvokaten.

Pant i huset

Boris Frederiksen understreger, at han endnu ikke ved, om noget skulle være gjort anderledes:

- Vi er begyndt på vores arbejde, men vi er ikke i nærheden af at kunne drage en konklusion, siger han.

Ifølge Ulrik Rammeskow Bang Pedersen, professor i konkursret, Københavns Universitet, er det normalt, at der udpeges en ad hoc-kurator, hvis der er forskellige syn på tingene i et konkursbo.

Se også: Medie: Kendt kæde får heftig kritik - Social dumping af allerværste grad

- Det er ikke usædvanligt, at man udpeger en ad hoc-kurator, hvis man føler, at der er blevet lavet en forkert vurdering. Det er en lidt fredelig løsning sammenlignet med, at der udpeges en ny kurator. I princippet deles tingene op, sådan at ad hoc-kuratoren tager sig af et bestemt område af boet. Eksempelvis værdiansættelse, siger han.

Kurator Piya Mukherjee har fundet værdier i konkursboet svarende til 856.154 kroner, og til kuratorvalgsmødet forsvarede hun blandt andet overdragelsen med, at det var vigtigt, at et salg gik stærkt, så man ikke behøvede at lukke restauranterne ned i en periode.

Kræver 9,7 millioner efter tv-koks konkurs

Da LêLê genopstod, overtog Per Ulrik Andersen hovedparten af selskabet. Men han har tilsyneladende taget sig godt betalt. I hvert fald har han fået Anh Lê til også privat at sætte økonomien på spil.

Per Ulrik Andersen har fået pant svarende til 2,85 millioner kroner i tv-kokkens villa, der har en offentlig vurdering på 7.844.000 kroner.

Det fremgår af Tinglysningen.

Se også: Tøj-millionær tager pant i tv-koks millionvilla

Dermed kan tøj-millionæren, hvis betingelserne i pantebrevet ikke overholdes, tvinge tv-kokken til at sælge huset, såfremt hun ikke kan betale ham 2,85 millioner.

I forbindelse med salget af aktiverne fra selskabet fik Jyske Bank, der var restaurantkædens bank, indfriet pant i selskabets aktiver svarende til mindst tre millioner kroner.

Kendte til skattegæld

Ifølge Tinglysningen havde banken ved konkursen dog ydermere sikkerhed i Anh Lês ejendom via en fuldmagt over selvsamme ejerpantebrev på 2,85 millioner kroner, som Per Ulrik Andersen nu har underpant i. Banken slettede sin fuldmagt 21. oktober.

Ekstra Bladet har tidligere bedt Lê Anh og Per Ulrik Andersen om at forholde sig til, at der stort set ikke blev betalt skat fra maj og frem til konkursen i oktober, og at det nu undersøges, om værdierne i konkursboet er blevet solgt videre for billigt.

Tidligere har Anh Lê svaret gennem Help PR, men på ovenstående spørgsmål er hun ikke vendt tilbage. I stedet skriver Per Ulrik Andersen gennem samme bureau:

Efter millionkonkurs: Tv-kok kræver 336.000 af tidligere direktør

'Da jeg blev introduceret for LêLê kort før konkursen, var virksomhedens store problem, at de havde en skattegæld. Det var også årsagen til, at ledelsen i det gamle Lêlê indgav en egen konkursbegæring. Hvad angår dit andet spørgsmål, har jeg ikke været med i driften på noget tidspunkt.'

'Jeg har givet en samlet pris på 5,5 mio. kr. for hele virksomheden, så den kunne overleve og medarbejdernes jobs sikres. Overdragelsen blev accepteret af konkursboet, og siden har Anh og jeg blot kæmpet videre for at redde LêLê.'

Efter tv-koks konkurs: Skat jagter millioner