Kammerat: Brett blev aggressiv når han var fuld

Nye belastende vidneudsagn kommer nu mod Brett Kavanaugh, der står til at blive udnævnt som ny højesteretsdommer i USA.

Det er en tidligere kammerat på Yale universitet, som efter flere ugers betænkningstid nu står frem og fortæller om Brett Kavanaughs tilsyneladende voldsomme alkoholforbrug i universitetstiden.

I første omgang afviste Chad Ludington at udtale sig til journalister om sin gamle kammerats alkoholvaner, mens de sammen læste på Yale. Men da Brett Kavanaugh både på Fox News og under ed i en høring i Senatet hævdede, at han kun drak en øl en gang imellem i studietiden, fik Ludington nok.

Søndag skrev manden en længere udredning, som han sendte til blandt andet New York Times.

- I løbet af de seneste dage har det, som har været en åbenbar løgn fra Brett om hans drikkeri på Yale, plaget mig meget. For fakta er, at på Yale, jeg kan ikke udtale mig om andre steder, drak Brett ofte og meget. Jeg ved det, fordi jeg i særligt de første to år ofte drak sammen med ham, skriver Chad Ludington.

Vaklede rundt

Chad Ludington skriver også, at den formentligt kommende højesteretsdommer dengang drak så meget, at han ofte talte utydeligt og vaklede rundt i sin brandert.

- Når Brett blev fuld, blev han ofte aggressiv og provokerede til ballade. I et tilfælde kastede han en øl i ansigtet på en mand og kom i slagsmål med ham, efter at manden var kommet med en fornærmende udtalelse, skriver den gamle kammerat.

En anden medstuderende, James Roche, har også til The New Yorker forklaret, at Brett Kavanaugh drak meget og blev særdeles aggressiv, når han var fuld.

De to boede en overgang på samme værelse.

FBI må afhøre

Ifølge nyhedsbureauet AP har Det Hvide Hus nu givet officiel tilladelse til, at FBI kan undersøge og afhøre, hvem de ønsker i forbindelse med opklaringen af, hvorvidt den Trump-støttede Brett Kavanaugh begik seksuelle forbrydelser i sin ungdom.

Præsident Donald Trump siger, at FBI har frie hænder. Men Trump understreger, at en undersøgelse skal gå stærkt. Dette ønske hænger givetvis sammen med det kommende midtvejs-valg i USA.