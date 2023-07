Kamp mod fedme: Indfører restriktioner i supermarkeder

Myndighederne i Wales er gået ind i kampen mod de overflødige kilo.

Landet har dog ikke ladet sig inspirere af den danske fedt- og sukkerafgift, som var engang, men har i stedet valgt at indføre restriktioner i de walisiske supermarkeder.

De vil blive indført fra næste år, skriver Sky News.

Mindre fedt, sukker og salt

Restriktionerne indebærer bl.a., at man ikke længere kan score sig et lækkert tilbud på usunde måltider.

Det vil sige, at det er slut med at købe to varer for ens pris - hvis myndighederne vurdere, at de er for fedt-, sukker- og/eller saltholdige.

Desuden vil der også komme retningslinjer for, hvor de usunde fødevarer må placeres i supermarkederne.

På pause grundet inflation

Det drejer sig hovedsageligt om de fødevarer, der er de største spillere i forhold til fedme. Hvilke, bliver ikke uddybet i artiklen.

'Vores ønske er at målrette vores madmiljøer mod sundere muligheder, så det sunde bliver det lette valg,' siger Lynne Neagle, viceminister for mental sundhed.

I Storbritannien har der også været snak om at indføre et lignende tiltag, men grundet inflationen og de forhøjede leveomkostninger, er det projekt sat på pause.

Senest i 2025 vil restriktionerne ramme supermarkederne i Wales.

