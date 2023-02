Kamp om gratis p-skiver: Bestormet af ivrige danskere

Gratis tyske p-skiver er blevet revet væk af danskere, som vil undgå at få en p-bøde med hjem efter en tur over grænsen

Inden længe kan danskere, som er taget et smut over grænsen, risikere at få mere end billige dåseøl og slik med hjem i bagagen.

Flensborg By har nemlig annonceret, at de snart vil give p-bøder til bilister, som ikke bruger en tysk p-skive på offentlige parkeringspladser.

Det skriver TV Syd.

Efterspørgslen eksploderede

Derfor meddelte Region Sønderjylland-Schleswig-kontoret i Padborg, at de ville uddele gratis tyske p-skiver.

Og det har i den grad været populært blandt de danske grænseturister.

- Det fik efterspørgslen til at eksplodere. Rigtig mange kiggede forbi kontoret for at hente en p-skive. Samtidig har mange ringet eller skrevet, siger Peter Hansen, som er leder af Region Sønderjylland-Schleswig-kontoret, til TV Syd.

Flere p-skiver på vej

Få dage efter uddelingen var begyndt, måtte kontoret melde, at de 1500 p-skiver, de havde på lager, var blevet revet væk.

Hvis man gerne ville have fingre i en af de gratis p-skiver, må man derfor slå koldt vand i blodet. Kontoret har dog bestilt 3000 nye p-skiver, som vil ankomme om en til to uger.

Allerede nu har 132 personer skrevet sig på venteliste for at få en af de nye p-skiver.