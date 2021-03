Østjyllands Politi dropper sigtelsen mod Vivian Alexandru for at dele billede med brændende dukke med statsministerens ansigt

- Jeg er selvfølgelig lettet over, at jeg nu ikke længere skal frygte at komme i fængsel og dermed væk fra mine to små døtre. Men jeg mener stadig, at myndighederne er gået over stregen, og at regeringen tydeligvis ikke bryder sig om kritikere og mangel på kontrol.

Bølgerne er gået højt, siden 29-årige Vivian Anita Alexandru for et par uger siden - i sympati med demonstrerende modstandere af regeringens coronarestriktioner - delte et billede på Facebook med en brændende dukke, som var forsynet med et billede af statsminister Mette Frederiksens ansigt.

Det var efter denne demonstration, at modstandere af coronarestriktioner i København 23. januar i år skabte debat, fordi de på en brændende dukke havde hængt et billede af statsminister Mette Frederiksens ansigt. Foto Kenneth Meyer

Østjyllands Politi reagerede skarpt på den unge kvindes ytring og anholdt hende derfor dagen efter samtidig med, at de - uden ransagningskendelse - gennemgik hendes telefon og computer i hendes lejlighed i Brabrand ved Aarhus. Herefter blev hun sigtet for trusler efter straffelovens paragraf 119 og har siden været bange for, at hun - med risiko for dobbelt straf, fordi den mulige lovovertrædelse var coronarelateret - i værste fald kunne få en langvarig fængselsstraf.

- Kampen er kun lige begyndt. Jeg vil stadig kæmpe for, at de tre personer, der blev sigtet efter demonstrationen i København (23. januar) med den brændende dukke ligeledes slipper for videre tiltale, siger Vivian Anita Alexandru til Ekstra Bladet.

Erkender voldsomt forløb

- Efter vi har gennemgået materialet i sagen, er sigtelsen blevet frafaldet, da hverken vi eller Statsadvokaten mener, der er noget bevis for, at kvinden har delt billedet med den hensigt at true nogen, udtaler politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse tidligere fredag.

Den lærerstuderende Vivian Anita Alexandru var for et halvt år siden for regeringens restriktioner for at undgå covid 19-smitte, men hun ændrede siden mening. Foto Ernst van Norde

I offentligheden har flere rejst spørgsmålstegn ved, hvorvidt politiet alene gik ind i sagen, fordi der var tale om en Facebook-side med kritik af coronaindsatsen. Det afviser politidirektøren.

- Vi fik en anmeldelse fra en bekymret borger, og den reagerede vi på. Vi kunne umiddelbart ikke udelukke, at der var tale om en strafbar handling, og den juridiske vurdering på det tidspunkt var, at kvinden skulle sigtes for trusler, siger Kirsten Dyrman.

Hun anerkender, at forløbet kan have været voldsomt for Vivian Anita Alexandru.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis det har været en ubehagelig oplevelse for hende, og jeg er glad for, at sagen så hurtigt blev afgjort, siger politidirektøren.