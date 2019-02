Kampen om busplaner: Håb forude

Movia har fjernet informationstavler fra de sjællandske busstoppesteder til stor gene for særligt de ældre rejsende. Ifølge bestyrelsesmedlem undersøger Movia nu, hvad det vil koste at hænge dem op igen for en periode

'Jeg synes faktisk ikke, de behandler os ældre særligt godt' og 'det er det værste, de kunne have gjort' lød det fra nogen af de ældre passagerer, som Ekstra Bladet har talt med, efter Movia har fjernet trykte informationer om busruter og afgangstider fra i alt 14.500 stoppesteder på Sjælland.

Men der er måske et lille håb forude.

- Det har gjort indtryk, hvor mange journalister og brugere der har henvendt sig til os og beklaget beslutningen, siger Niels Bjerrum, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation (S) og bestyrelsesmedlem i Movia til Ekstra Bladet.

Ifølge Niels Bjerrum overvejer bestyrelsen derfor at indføre yderligere tiltag for at gøre overgangen til det digitale nemmere. På baggrund af de mange henvendelser har de igangsat en undersøgelse af, hvad det vil koste at beholde informationstavlerne et stykke tid endnu.

- Hvis det kan forsvares økonomisk, er jeg personligt med på at sætte tavlerne op lidt endnu. Jeg er fortaler for alt, der gør den offentlige transport så effektiv, brugervenlig og god som mulig, siger Niels Bjerrum, en af Movias bestyrelsesmedlemmer.

Han oplyser, at bestyrelsen inden for to til tre dage vil kende beløbet og ud fra det diskutere, hvorvidt det kan betale sig at hænge tavlerne op igen. Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med bestyrelsens andre medlemmer uden held, men formanden skriver følgende i en mail:

- Movias bestyrelse får en orientering om information ved busstoppestederne på sit kommende møde og kan tale om sagen der, skriver Kirsten Jensen, bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød.

Handlekraft

Ældre Sagen, Forbrugerådet Tænk og folketingspolitikere på tværs af det politiske spektrum har været rasende over Movias beslutning om at fjerne informationstavlerne.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 210.000 ældre ikke er digitale og således ikke kan slå bussens køreplan op på nettet. En undersøgelse sidste år, lavet af Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk, viste også, at ældre passagerer foretrækker at få information om afgangstider og forsinkelser på stedet.

Hvorvidt de ældre og andre utilfredse rejsende får deres vilje, vil tiden vise. Indtil da er den anonyme 'fru Larsen' kommet Vesterbros nabolag til undsætning. Hun har printet køreplanen for bus 6A ud og hægt den op på stoppestedet ved Enghavevej.

Fru Larsen reagerede proaktivt på Movias beslutning om at fjerne informationstavlerne og hængte sin egen køreplan op til 6A's passagerer. FOTO: Jonas Olufson

Inspireret af hverdags-helten 'fru Larsen' har Ekstra Bladet på vegne af Københavns bus-rejsende været ude med busplaner, plastiklommer og malertape. Bladets udsendte har klædt nøgne bustavler på med køreplaner, og i fru Larsens ånd var der naturligvis tilføjet en lille hilsen og et hjerte - for den gode stemnings skyld.