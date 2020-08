Kampfly i vild landing

Flyet var tvunget til at lande, efter det fik en skade på et hjul

Et russisk kampfly trak tirsdag et langt spor af gnister over Bolshoye Savino-lufthavnens landingsbane i Perm, hvor det var nødt til at foretage en sikkerhedslanding.

Det skriver Russia Today.

Den hårde landing skyldes, at flyet - en MiG-31 fighter jet - havde fået beskadiget et landingshjul under en øvelse i regionen, som grænser op til Ural-bjergene, oplyser det russiske forsvarsministerium.

Da piloten fik det at vide, var han klar over, at der ingen vej var udenom en hård landing uden hjul, som han udførte efter alle foreskrifter.

Således kom ingen til skade under hændelsen, ligesom flyet heller ikke led nogen form for overlast. Derfor kunne flymekanikerne også påbegynde udskiftingen af det ødelagte hjul uden videre.

I 2019 mistede 41 mennesker livet, da et fly styrtede ned i en lufthavn i Moskva. Video: AP/Overvågnings- og privatoptagelser

Dramatiske billeder: Her går det helt galt