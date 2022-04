Kamtjatka: Ønsker dansk vejnavn ændret

I den sydøstjyske by Horsens skal de muligvis vænne sig til et nyt vejnavn i den centrale bymidte.

I hvert fald hvis det står til den ukrainske ambassade, skriver Horsens Folkeblad.

De har nemlig i en mail til borgmester i Horsens kommune, Peter Sørensen, spurgt, om kommunen vil støtte Ukraine i kampen mod Rusland.

Det skulle ske ved at ændre vejnavnet på den private vej Kamtjatka mellem Slotsgade og Amaliegade i det centrale Horsens.

Omdøb gader og pladser

Ifølge den ukrainske ambassade er det svært at vise støtte til mennesker i krig, men ved at ændre russiske vejnavne om til navne relateret til Ukraine, vil det vise støtten.

Det har de blandt andet gjort i Litauen, hvor man har ændret vejnavnet ved den russiske ambassade om til Ukrainian Heroes Street.

Dog er Horsens kommune ikke enig i, at sådanne ændringer vil hjælpe noget.

- Kamtjatka er en sibirisk halvø, som en vej i Horsens er opkaldt efter, fordi der er en historisk sammenhæng mellem Kamtjatka og Vitus Bering, som jo blev født i Horsens. Navnet binder noget historie sammen, og det har - for mig at se - ikke nogen sammenhæng med den russiske invasion af Ukraine, siger Martin Ravn (V), der er formand for plan- og vejudvalget i Horsens til Horsens Folkeblad.

Den Røde Plads

På Nørrebro i København ligger Den Røde Plads, som er lavet for at hylde de forskellige nationaliteter, der bor på Nørrebro.

Pladsens navn stammer blandt andet fra Den Røde Plads i Moskva og er en af de steder i Danmark, hvor vi direkte refererer til Rusland.



Ekstra Bladet har kontaktet Københavns Kommunes Teknik - og Miljøudvalg, som oplyser, at de ikke har modtaget samme opfordring fra den Ukrainske ambassade endnu.

På spørgsmål om de på eget initiativ har overvejet at ændre navnet på Den Røde Plads for at tage afstand til Rusland, er Københavns kommune ikke vendt tilbage med svar.